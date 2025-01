Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati mamma e papà. La coppia, innamoratasi nella casa del Grande Fratello Vip nel 2020, aveva annunciato di aspettare un bambino lo scorso mese di luglio. Da allora, l’influencer ha costantemente aggiornato i follower sull’avanzamento della gravidanza. Ora la bella notizia, che arriva con la pubblicazione di una foto dei due neogenitori con il loro piccolo Kian avvolto in una tutina bianca.

Silenzio social prima del parto

Che il parto fosse vicino era risaputo. Ma negli ultimi giorni Giulia Salemi aveva smesso di aggiornare i suoi follower. Il silenzio social aveva da un lato preoccupato i fan e dall’altro fatto loro sospettare che la lieta notizia fosse dietro l’angolo, come infatti è stato.

Giulia Salemi è mamma

Nell’annunciare la nascita del loro primo figlio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno anche spiegato il significato del nome scelto per il piccolo. Nella foto diventata subito virale sui social, la coppia indossa pigiami scuri in seta coordinati. Il bimbo, invece, una tutina bianca.

Cosa significa il nome del bambino

L’influencer ha spiegato che il nome scelto per suo figlio ha origini iraniane come lei, e ha anche un significato potente. Infatti, in persiano la parola “Kian” significa “re”. Tradizionalmente, in Iran il nome viene dato ai bambini come simbolo di ricchezza, potere e nobiltà.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 4 anni d’amore

Una coppia che da sempre fa sognare i fan. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, per i loro follower i “Prelemi”, si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e stanno insieme dal dicembre 2020.

La modella di origini iraniane e influencer ha alle spalle alcune storie avute con Luca Bergamaschi e Francesco Monte. Pretelli, invece, ha avuto una relazione con Ariadna Romero, con la quale nel 2017 ha avuto un figlio, Leonardo. I rapporti tra i due ex sono ottimi e in passato Ariadna Romero ha fatto sapere che il merito è anche di Giulia Salemi, che ha sempre tenuto a che il suo compagno mantenesse legami con il figlio.

