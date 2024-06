Naomi Campbell: “Entrambi i miei figli da maternità surrogata”

La modella ha raccontato per la prima volta il suo “viaggio verso la maternità”. E ha spiegato perché non permetterebbe mai ai suoi due figli di iniziare a lavorare giovanissimi

Ha stupito il mondo rendendo noto di essere diventata mamma di una bambina a 50 anni. A 53 è nato il suo secondo figlio. Adesso Naomi Campbell ammette di avere avuto entrambi i suoi figli tramite il ricorso alla maternità surrogata.

La super top model ha parlato del suo “viaggio verso la maternità” in una intervista al Sunday Times. “L’ho fatto”, ha detto rispondendo al giornalista che le chiedeva se per avere i suoi due bambini era ricorsa alla gestazione per altri. Finora, Naomi Campbell aveva mantenuto riservati i dettagli riguardanti la nascita dei figli. Ma adesso ha anche parlato dell’impatto che l’essere madre ha avuto su di lei.

Naomi Campbell: “I miei figli sono tutto per me”

“I miei bambini sono tutto per me. Ho cominciato a temere per il futuro”, ha spiegato la modella, “spero in un mondo migliore per i miei figli. Sono al 110% la mia priorità. Devo essere lì per loro il primo giorno di scuola”.

La gioia di essere mamma single

Naomi Campbell è una mamma single ed è felicissima di esserlo. Infatti, alle giovani che hanno dubbi sul fatto di avere bambini da sole, dice: “Cambierai idea. Vorrai essere mamma. Capisco che dal punto di vista economico sia difficile. Ma mia madre non aveva niente e l’ha fatto funzionare. Ne vale la pena. È così incredibile”.

Naomi Campbell: “La cosa migliore che abbia mai fatto”

Poi la modella ha ricordato di avere iniziato a lavorare giovanissima. Ma ai suoi figli non lo permetterebbe mai: “Non sono sicura che li lascerei iniziare a lavorare a 15 anni. È un mondo spietato”, ha detto.

Naomi Campbell è diventata madre della sua prima figlia nel 2021. Nel 2023 ha annunciato di avere avuto un bambino. Nel frattempo, aveva spiegato al magazine Vogue di avere “sempre saputo che un giorno sarei diventata madre. È la gioia più grande che potessi immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto”.