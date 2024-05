l l segreto per ingannare l'occhio (e anche la tua mente) è usare i prodotti modellanti oppure volumizzanti che lavano "a secco" i capelli. E poi legarli in modo tattico, come le oltre 35 acconciature che ti proponiamo. Eh, no, non esiste solo la coda di cavallo...

L’argomento non è dei più lusinghieri, eppure è umano, troppo umano (cit.). Tutte ci chiediamo prima o poi come fare con i capelli sporchi, quando non possiamo lavarli.

È un classico: sono le 23.30, l’indomani la sveglia è alle 6, e la sola idea della combo shampoo + balsamo + phon e altri styler ci affatica. L’unica è legarli, ovvio, ma se volessimo altre opzioni? Scorri oltre: troverai tante idee e soluzioni per i capelli sporchi in una gallery tutta guardare!

Come fare per non far vedere i capelli sporchi

Assodato che non puoi assolutamente infilare la testa sotto il soffione della doccia, inizi a escogitare un sistema affinché i capelli non sembrino (troppo) sporchi. Un rimedio efficace è senz’altro lo shampoo secco, un prodotto che ha più di 50 anni, e che inizialmente veniva impiegato negli ospedali, soprattutto per le puerpere. Poi è stato adottato dalla moda poiché la sua formula a base di polvere assorbente è utile a “texturizzare” i capelli per le varie acconciature.

Oggi lo shampoo secco è un must have per avere i capelli puliti senza lavarli. Certo, non può essere paragonato alla detersione con acqua, ma sarà il tuo asso nella manica se prevedi orari impossibili.

Launchmetrics/Spotlight

Il segreto per togliere l’effetto oleoso dai capelli

I capelli sono molto sporchi? Un trucco è vaporizzare sulle radici un dry shampoo (in commercio lo trovi anche sotto questo nome) la sera prima di andare a dormire, anziché poco prima di uscire. Lo si lascia agire per tutta la notte, senza pettinare i capelli. Per evitare che il prodotto si disperda sulla federa, è meglio legare i capelli con un elastico morbido. Solo l’indomani li si potrà spazzolare per eliminare le tracce di shampoo secco, meglio se con una spazzola con setole che serve anche a rimuove un po’ di sebo in eccesso.

Preferisci i rimedi casalinghi? Potresti usare la farina o il borotalco, ma sappi che l’effetto assorbente durerebbe pochissimo e ti sentiresti a disagio.

Come legare i capelli se sono sporchi?

Di idee per far sembrare i capelli meno sporchi di quanto siano, ne sono tante. Si va dalla classica coda, che è la soluzione più intuitiva e immediata, alla treccia, passando per gli chignon, meglio se scomposti e un po’ disimpegnati. Del resto, lo dicono anche i parrucchieri, che per le acconciature è meglio presentarsi in salone con i capelli non proprio freschi di shampoo: sarà più facile legarli e modellarli.

Se i capelli sono sporchi solo sul davanti, si possono realizzare pettinature semiraccolte, acconciando solo le ciocche anteriori e laterali. In tutti gli styling per capelli sporchi, l’uso di gel e mousse modellanti aiuterà a far sembrare i capelli più puliti di quello che sono, poiché disciplineranno i capelli ribelli.

Capelli sporchi: acconciature veloci

Quando non si ha tempo per fare lo shampoo si cercano acconciature veloci, da poter realizzare da sole. Tutte vorremmo le boxer braid, quelle particolari trecce alla francese amate dalle giocatrici di boxe, ma non sono certo facili da fare. E in genere, tutte le trecce “attaccate” alla testa, un po’ in stile afro, sono complesse se non si è una parrucchiera mancata. Ecco, quindi, che è meglio orientarsi su pettinature semplici ma non per questo meno d’effetto.

Launchmetrics/Spotlight

Capelli sporchi rimedi senza lavarli

L’ispirazione delle acconciature per capelli sporchi proviene dallo street style: tante le celeb e le influencer invitate alle sfilate che hanno sfoggiato con nonchalance capelli non proprio freschi di shampoo, senza per questo sembrare sciatte. C’è da chiedersi se il capello del “giorno dopo” sia un trend o un effetto voluto per una forma sottile di snobismo.

Nemmeno le passerelle sono estranee al capello apparentemente poco pulito tra wet look ed esigenze di “copione” per rappresentare lo spirito della sfilata. Inoltre, questi sono i tempi del quiet luxury, una tendenza che invita alla “bellezza rilassata”. Una di queste è l’hangover, un trend che già nel nome suggerisce un approccio più rilassato alle questioni beauty, in cui ci sono appunto i capelli non perfettamente puliti, proprio come ce li si ritrova dopo una serata di eccessi.

Acconciatura capelli sporchi lunghi: le code

La coda di cavallo è banale? Rendila frizzante con le idee smart per legare i capelli che son sporchi si prestano ancora di più! Guarda le idee dello street style e delle sfilate.

Launchmetrics/Spotlight

Elastico con fiocco H&M.

La coda liscia con gli accessori.

La coda a sbuffo

Launchmetrics/Spotlight

La coda parte con un doppio attacco, ideale per capelli lunghissimi o per le extension.

Launchmetrics/Spotlight

Un’idea di coda per i capelli ricci non proprio puliti sulle radici.

Il ruolo degli accessori

Gli accessori fungono senz’altro da grandi alleati tra i rimedi dei capelli sporchi. Meglio sceglierli grandi, vistosi, colorati, insomma d’impatto affinché distolgano l’attenzione dai capelli in disordine. E per ingannare ancor più l’occhio (e sentirti a tuo agio) abbonda con il gel o la mousse modellante. Meno capelli svolazzanti avrai, più avrai e darai la sensazione di essere in ordine. Se stai pensando a tutte quelle acconciature messy e scompigliate, quindi con capelli svolazzanti, sappi che fanno un bell’effettosono ammessi solo se sono pulitissimi!

Launchmetrics/Spotlight

Il maxi fermaglio per la coda

Launchmetrics/Spotlight

Il cerchietto gioiello pieno di strass

Cerchietto in stoffa e catena Anna Field Zalando.

Launchmetrics/Spotlight

Riempire la testa di pinze per capelli per illudere che siano puliti: geniale!

Pettinino Bijoux Brigitte

Launchmetrics/Spotlight

Un’idea per capelli sporchi corti è tempestare la testa di mollette e pinze in modo da simulare mini bun.

Mollette InvisiBobble.

Launchmetrics/Spotlight

La fascia per capelli, in pieno stile tenniscore, copre le radici…oleose!

Trecce veloci e facili da fare da sola

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Se sono poco pulite solo le ciocche anteriori

I capelli sono puliti eccetto il ciuffo e le ciocche anteriori? Prova a intrecciare solo alcuni questi ultimi allora! Di seguito tante idee per ispirarti.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Chignon facili e veloci per essere in ordine subito

Se i capelli sono poco puliti basta un elastico con cui avvolgere i capelli in modo disimpegnato e ottenere uno chignon velocissimo dal fascino shabby.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Acconciature capelli sporchi medi

I capelli medi sporchi rappresentano la sfida maggiore per ingannare “il resto del mondo” sulle reali condizioni in cui versano. Ecco qualche simpatica idea che ti farà sembrare molto più in ordine di quello che pensi.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Acconciature con torchon

Idee per capelli sporchi ma non troppo: basta avvolgere su se stesse le ciocche anteriori dei capelli e puntarle con dei ferrettini. Ed ecco pronto un look degno del giorno dopo!

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Acconciature con gel

Ed ecco l’alleato numero uno dei capelli sporchi: il gel! Idee per acconciature d’effetto.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Capelli all’indietro, il trucco sempre vincente

Infine, l’idea che fa da corollario a tutte le acconciature proposte: i capelli all’indietro, ma in modo estroso. E adesso, quasi quasi ci facciamo uno shampoo!

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight