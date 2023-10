Come schiarire i capelli con curcuma e miele

L e tinture chimiche e i prodotti per la decolorazione sono sicuramente efficaci ma indeboliscono moltissimo i capelli, lasciandoli secchi, opachi e spenti. Un uso prolungato di tinture chimiche danneggia la chioma in modo permanente. Ecco perché è meglio utilizzare prodotti naturali per schiarire i capelli.

Premesse

Schiarire i capelli con i prodotti naturali non garantisce un’efficacia pari alle tinture chimiche. Il risultato dipende molto dal colore di base dei capelli. Più i capelli sono scuri, più difficile è la decolorazione. Sui capelli chiari, il prodotto naturale riesce ad agire con più incisività.

Le proprietà della curcuma

La polvere di curcuma contiene sali minerali, potassio, vitamina C. e curcumina, efficace per il trattamento del cuoio capelluto e attiva come riflessante sulle fibre capillari. Sulla cute svolge un’azione decongestionante e risulta utile per contrastare la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita. Svolge anche un’azione purificante che, in caso di forfora, calma il prurito e lenisce le irritazioni. Inoltre, ha un’azione illuminante, offrendo una speciale luminosità ai capelli.

Le proprietà del miele

Il miele, definito non a caso il “nettare degli dei”, ha caratteristiche lenitive, nutrienti e antibatteriche. Agisce direttamente sui capelli, nutrendoli e purificandoli. Svolge anche’esso un’azione purificante, eliminando le cellule morte dalla cute. È efficace per prevenire la forfora e alleviare il fastidioso prurito che questa genera. Idrata i capelli in profondità grazie alle vitamine e ai minerali di cui è composto.

Trattamento

La curcuma può far virare la colorazione sulle tonalità dell’arancione, quindi fate attenzione al dosaggio e valutate se sia il caso di utilizzare questo ingrediente nel caso abbiate i capelli chiari.

Diluite un cucchiaino di curcuma in una tazza d’acqua bollente. Una volta raffreddato, utilizzate il miscuglio come shampoo e sciacquate i capelli.

Dopo il risciacquo, applicate un balsamo miscelandolo con 3 cucchiai di miele di acacia o millefiori, e lasciatelo in posa per 30/40 minuti. Infine, procedete all’ultimo lavaggio.