Il caschetto sarà il trend dell’estate 2024: parola di Jessica Biel

Sarà un’estate all’insegna del caschetto: parola di Jessica Biel. La nota attrice statunitense ha, infatti, dato un taglio netto alla sua chioma, facendo immediatamente tornare alla moda il taglio evergreen e dalle varie sfumature.

La trasformazione di Jessica Biel

Con un breve video pubblicato sui suoi canali social, Jessica Biel ha svelato ai fan il suo nuovo look: un caschetto smussato super corto. Con un “prima e dopo” Instagram reel e TikTok, l’attrice ha scherzosamente tirato le trecce fino a quando non sono “cadute”. “Ho riportato indietro il bob“, ha scritto nella didascalia della clip.

Ennesimo cambio look per l’attrice

L’ultimo look della 42enne arriva solo nove giorni dopo il debutto dei capelli biondo platino. Ma ora che la star della serie tv “7th Heaven” è tornata alla sua solita tonalità di “bronde”, è naturale che si sia unita alle colleghe Gigi Hadid ed Elle Fanning nell’optare per un taglio a caschetto adatto al clima estivo. Il taglio è stato eseguito dall’hairstylist delle celebrità Anh Co Tran, noto anche per aver tagliato e acconciato i capelli di Selena Gomez.

La tendenza dell’estate

Senza ombra di dubbio, il caschetto è la tendenza dell’estate 2024. La conferma arriva dal gran numero di celebrità che hanno optato per questo taglio. Secondo Nicola Wood, specialista di capelli e fondatrice di Hair Made Easi, le acconciature ispirate agli anni ’90 stanno vivendo un momento di gloria: “I caschetti corti, lucidi e smussati erano molto popolari negli anni ’90, quindi non è una sorpresa vedere questo ritorno, questa volta con il caschetto da principessa”.

Adatto a ogni viso e capello

Un altro vantaggio è che il caschetto si adatta a ogni forma del viso, a seconda della lunghezza scelta. Ma non solo: iIl taglio di capelli può funzionare anche con tutti i tipi di capelli. Le donne con i capelli più sottili potranno ottenere un caschetto perfetto in quanto si adatterà intorno al viso con grazia ed eleganza; se invece i capelli sono più spessi, sarà necessario un taglio adeguato, magari scalato.

Tipi di caschetto

Il caschetto, noto anche come carré o bob, è un taglio evergreen molto versatile. Questo stile può essere declinato in diverse varianti, a seconda delle preferenze personali e del tipo di capelli. C’è il caschetto scalato, ideale per chi desidera aggiungere movimento e volume ai capelli. La scalatura rende i capelli più leggeri e funziona bene sia con capelli lisci che mossi. Altra opzione è il caschetto con la frangia, che dona un look audace ed elegante. E ancora il caschetto disordinato, un ottimo taglio per coloro che non vogliono passare troppo tempo ad acconciarsi i capelli ogni mattina.