I social sono sempre di più fonte di ispirazione per il settore beauty e spesso portano alla ribalta nuove tendenze. In particolare su TikTok è virale una nuova moda pronta a conquistare l’attenzione: è quella dei capelli irlandesi o ricci irlandesi. Si tratta di un fenomeno che celebra una particolare struttura naturale dei capelli, caratterizzata da una combinazione di texture uniche. Sebbene il nome richiami l’Irlanda, questa tipologia è diffusa in tutto il mondo, conquistando persone che si riconoscono in questa affascinante caratteristica.

Capelli irlandesi: di cosa si tratta?

I capelli irlandesi si distinguono per il contrasto tra le ciocche sottostanti, spesso ricce o ondulate, e lo strato superiore, che tende a essere più liscio. Questo mix crea una dinamica naturale di movimento e volume che rende questa tipologia di capelli unica e riconoscibile. I capelli irlandesi presentano una texture che varia all’interno della stessa chioma: le ciocche più ricce si trovano nelle sezioni inferiori, mentre quelle superiori restano generalmente più dritte e sottili. Questa combinazione crea un contrasto che molti utenti di TikTok hanno iniziato a esplorare e valorizzare.

Come prendersi cura dei capelli irlandesi

Gestire una struttura così variegata richiede un approccio specifico. Ogni sezione dei capelli ha esigenze particolari e deve essere trattata di conseguenza. Per ottenere il massimo dalle diverse texture naturali, occorre puntare su prodotti idratanti. Per le ciocche ricce o ondulate è fondamentale utilizzare shampoo senza solfati e un balsamo nutriente per mantenere morbidezza e definizione. L’applicazione di gelatine o creme specifiche per i ricci può aiutare a mantenere elasticità e forma. Per le sezioni più lisce è consigliabile utilizzare prodotti leggeri come oli o sieri che possono aiutare a controllare i capelli ribelli e donare lucentezza, senza appesantire.

Le acconciature per i capelli irlandesi

Il fascino dei capelli irlandesi risiede nel loro contrasto naturale. Sia che si scelga di enfatizzare questa peculiarità o di uniformare le texture, esistono diversi approcci per acconciarli. Per evidenziare il contrasto bisogna utilizzare una mousse o una crema per ricci sulle sezioni inferiori per amplificarne il volume, mentre per le sezioni superiori, un siero levigante che aiuta a mantenere un aspetto elegante e ordinato. Se, invece, si preferisce rendere i capelli più omogenei, si possono arricciare le sezioni superiori con una pinza arricciacapelli o lisciare tutto con una piastra.

Tagli e styling ideali

La scelta migliore per valorizzare i capelli irlandesi è un taglio scalato, poiché permette alle sezioni più ricce di emergere, creando una forma armoniosa e bilanciata. Questo approccio dona un aspetto più definito, esaltando le caratteristiche uniche di questa texture. Se si desidera un look più uniforme si può optare per un taglio con lunghezze simili e utilizzare strumenti di styling per livellare le differenze.