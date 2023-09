La bava di lumaca non fa bene solo alla pelle: scopri i benefici per i tuoi capelli

È l'ingrediente che ci vuole per la tua skincare quotidiana, perfetto per rendere uniforme e luminosa la tua pelle. Ma non è tutto: la bava di lumaca si rivela un toccasana anche per la tua chioma. Conosci i suoi benefici?

Quante volte avrai sentito parlare delle proprietà della bava di lumaca, ma sei sicura di conoscerle proprio tutte? Si tratta di una sostanza lubrificante naturalmente prodotta dalla lumaca, facilitandole gli spostamenti e permettendole di restare ancorata anche a superfici verticali, oltre a mantenere idratata la pelle. Non solo: la bava della lumaca svolge anche un’azione filmogena, che funge da scudo, aiutando l’animale a proteggersi dal terreno. I benefici che apporta alla lumaca non sono ancora finiti, perché la bava proteggere l’animale dall’inquinamento e svolge persino un’azione lenitiva e riparatrice in caso di piccole ferite. E per noi donne? Nel mondo della cosmesi sono tanti i prodotti che hanno come ingrediente principale proprio la bava di lumaca. È il caso delle creme dedicate alla skincare quotidana, perfette per sfoggiare una pelle giovane, luminosa, levigata e uniforme, idratata e libera da imperfezioni. Non è tutto: forse non ne hai mai sentito parlare, ma i suoi principi attivi rendono la bava di lumaca un vero toccasana anche per la cura e il trattamento dei capelli. Ecco allora perché non potrai più farne a meno…

La bava di lumaca è l’ingrediente che manca ai tuoi capelli: ecco perché devi rimediare

Se non hai mai provato prodotti a base di bava di lumaca destinati alla cura dei capelli, è arrivato il momento di rimediare. Ebbene sì, perché specifici principi attivi presenti nella sostanza prodotta da questo piccolo animaletto si riveleranno preziosissimi anche per la tua chioma.

Puoi prenderti cura dei tuoi capelli con un’infinità di prodotti naturali. L’olio di rosmarino, per esempio, è perfetto per pelle e capelli. L’olio di avocado è ideale in caso di capelli secchi e lo stesso vale per il più comune olio extravergine di oliva. Non solo: a fare del bene alla tua chioma ci pensa anche la bava di lumaca e il merito è delle sue proprietà. In particolare:

Elastina , che favorisce l’elasticità della pelle;

, che favorisce l’elasticità della pelle; Collagene , una proteina semplice famosa per le sue proprietà idratanti e nutrienti;

, una proteina semplice famosa per le sue proprietà idratanti e nutrienti; Allantoina , una sostanza utile alla rigenerazione dei tessuti (presente, non a caso, anche in molti prodotti cosmetici dedicati alla cura delle imperfezioni cutanee, come acne, cicatrici, rughe e ustioni);

, una sostanza utile alla rigenerazione dei tessuti (presente, non a caso, anche in molti prodotti cosmetici dedicati alla cura delle imperfezioni cutanee, come acne, cicatrici, rughe e ustioni); Acido glicolico , la cui azione garantisce massima bellezza alla tua cute, rendendola più sana e luminosa;

, la cui azione garantisce massima bellezza alla tua cute, rendendola più sana e luminosa; Vitamine, l’ingrediente che non può mancare per nutrire e idratare la pelle.

Con le proprietà idratanti, lenitive, riparatrici e antiossidanti, la bava di lumaca sprigiona i suoi effetti benefici anche sulla fibra capillare. Optare per prodotti di haircare a base di bava di lumaca significa dare volume e nuovo vigore ai tuoi capelli secchi e sfibrati, fragili e rovinati da stress termici o trattamenti. La tua chioma sarà così più elastica, morbida e luminosa. Pettinare i tuoi capelli non sarà mai stato così facile. Non solo: la sua azione protettiva li ripara da agenti esterni e atmosferici. È l’ingrediente giusto per mantenere idratata la superficie del cuoio capelluto. Infatti, è in grado di assorbire rapidamente molecole d’acqua presenti nell’ambiente circostante e aiuta i tuoi capelli ad apparire sani e belli.

Non meno importante è l’azione anti-caduta che svolge la bava di lumaca, proteggendo i capelli dai radicali liberi. Previene, al contempo, danni causati da eccessiva pressione, spazzolatura e tutte le altre azioni che provocano tensione e torsione sui capelli.

Gli altri benefici

Collagene, elastina e altri elementi naturali rendono la bava di lumaca un prezioso aiuto per la cura dei capelli. Non solo: conosci tutti gli altri benefici?

Per le sue azioni nutritive, esfolianti e rigeneranti, la bava di lumaca è ormai sempre più diffusa nel mondo della cosmesi. Ha proprietà antiossidanti, grazie alla presenza di vitamina C ed E (in grado di contrastare le infiammazioni), e idratanti, favorendo l’ossigenazione dei tessuti. È utile quindi contro rughe, cicatrici, smagliature, segni dell’acne e altre macchie della pelle, rendendole meno evidenti. Stimola la produzione di collagene, rafforza la barriera protettiva che ripara la pelle dagli agenti esterni, è ideale in caso di arrossamenti e perfetta se hai la pelle disidratata.