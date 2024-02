“Syrup blonde”, ecco la tonalità di tendenza per la primavera

T ra le celeb spopola un nuovo trend: i capelli biondi ma gustosi come uno sciroppo. Ecco com'è il nuovo colore e perché piace anche alle more

Se ti piace il biondo e sei alla ricerca di un nuova nuance per i tuoi capelli, forse dovresti ispirarti al “Syrup blonde” di Rihanna. La cantante di Barbados da qualche settimana sfoggia una nuova tonalità che sta conquistando le star di moda e spettacolo.

Il nome “Syrup blonde è stato coniato sui social network dal top hair stylist e trend forecaster, Tom Smith. Letteralmente significa “sciroppo biondo“. Infatti, va benissimo per capelli morbidi, setosi, dorati e… quasi gustosi.

Un colore perfetto per la primavera

Questa tonalità fresca è perfetta per la primavera. Infatti, da un lato segna un cambio di passo rispetto ai colori invernali, dall’altro offre un’alternativa più delicata al biondo platino che avevamo visto sfoggiare alle celeb, Beyoncé in testa, all’inizio della stagione più fredda. Inoltre, il “syrup blonde” porta anche un calore luminoso che sta bene sia con le carnagioni scure e sia con quelle chiare.

Che cosa è il “Syrup blonde”

Un colore dorato o, come ha scritto l’hair stylist Tom Smith sulle sue pagine sui social network, “intensamente appiccicoso e dolce. Il colore biondo sciroppo è la tonalità più indulgente per chi preferisce portare i capelli più chiari. Ha sfumature dorate, caramellate e vanigliate, è la tonalità più deliziosa”.

Sempre secondo Tom Smith, è perfetto per tutte coloro che non si sentirebbero a proprio agio con i capelli biondi. Infatti, il vantaggio del syrup blonde è che è una tonalità calda e luminosa, che fa apparire i capelli più sani e più lucenti. Perfetta anche per quelle bionde che lamentano un colore di capelli spento.

Cosa devi chiedere al tuo parrucchiere

Se sei già bionda, basta un piccolo ritocco al tuo colore. L’importante è scegliere il colore più caldo possibile e senza cadere nel territorio del “biondo fragola”. Meglio mantenere il biondo più chiaro con un minimo di ombre scure.

Syrup blonde: a chi sta bene

Il syrup blonde va bene per ogni taglio e lunghezza di capelli. Rihanna lo ha sfoggiato con una pettinatura voluminosa, quasi da cowgirl.

L’hair stylist Gregory Russell con capelli lunghissimi, la modella Ann Kuen con un taglio più corto. E c’è anche chi lo porta con capelli che più ricci non si può.