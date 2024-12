La moda ha un nuovo protagonista nel mondo delle unghie: il colore oxblood. Questa tonalità profonda, un mix tra rosso scuro, bordeaux e sfumature marroni o violacee, è diventata il punto focale delle passerelle Autunno-Inverno 2025 e sta spopolando su TikTok come la manicure must-have di stagione. Elegante, sofisticato e incredibilmente versatile, l’oxblood è una scelta che combina tradizione e modernità, risultando perfetta per ogni occasione.

Cos’è il colore oxblood per le unghie

Il termine oxblood deriva dalla particolare tonalità rosso scuro che richiama il colore del sangue di bue. La sua particolarità risiede nella profondità del colore, che può variare dal rosso intenso con sfumature marroni fino a un bordeaux con tocchi violacei. Questa flessibilità cromatica permette di adattare il colore a diverse preferenze e stili personali.

Perché è il colore ideale per la manicure

Le tonalità scure come l’oxblood sono un classico autunnale e invernale, ma questa nuance si distingue per il suo carattere neutro e sofisticato. È un colore che si abbina facilmente a qualsiasi outfit, ma aggiunge anche un tocco di sensualità ed eleganza. Indossare unghie oxblood significa optare per una manicure che può essere formale, casual o persino glamour, a seconda del contesto. La popolarità di questa tonalità non è casuale: la sua capacità di combinare calore e intensità la rende perfetta per affrontare i mesi più freddi dell’anno, mantenendo un aspetto raffinato e senza tempo. Inoltre, il colore è ideale per chi cerca una manicure che sembri costosa senza essere troppo vistosa.

Come indossare le unghie oxblood

Ci sono molteplici modi per sfoggiare questa tonalità, sia in una versione minimal che in una manicure più elaborata. Il look monocromatico, con il colore applicato su tutta l’unghia, rimane una scelta classica e intramontabile. Per un effetto moderno, le unghie possono essere corte, squadrate o squoval (una via di mezzo tra la forma quadrata e ovale), con una finitura ultra lucida per esaltare la profondità del colore. Se invece si vuole osare un po’ di più, l’oxblood si presta anche come accento per manicure francesi rivisitate o nail art sofisticate. Ad esempio, una punta oxblood su base trasparente o nude crea un contrasto elegante e contemporaneo. Un altro approccio creativo è utilizzare questa tonalità per realizzare un french inverso, con il colore concentrato alla base dell’unghia.

Le forme più adatte

Le forme delle unghie giocano un ruolo cruciale nel definire il carattere della manicure. Ecco alcune delle opzioni più amate per sfoggiare le unghie oxblood. Le unghie corte e squadrate sono ideali per chi preferisce un look pulito e sobrio. Le unghie squoval sono perfette per un aspetto naturale ma curato, che si abbina bene con l’intensità dell’oxblood. Una scelta ideale per chi cerca femminilità senza esagerare sono, invece, le unghie arrotondate. Quelle a mandorla, infine, sono eleganti e affusolate, ideali per una manicure più sofisticata.

I vantaggi delle unghie oxblood

Optare per una manicure oxblood non significa solo seguire una tendenza, ma anche adottare un look che offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, si tratta di un colore neutro che si abbina facilmente a ogni outfit, dal casual chic con jeans e maglietta al più elegante abito da sera. Inoltre, è una scelta versatile che si adatta a tutte le età, carnagioni e stili personali. Inoltre, l’oxblood è un colore che non passa mai di moda: è una scelta sicura per chi vuole essere trendy senza correre il rischio di sembrare fuori stagione.

Leggi anche Unghie cannella: 6 idee per sfoggiarle

Leggi anche Unghie Cat-Eye: torna il trend più magnetico che ci sia