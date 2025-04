1. Dai la sveglia al ricambio cellulare

Regalare un boost di energia alla pelle tra le tendenze beauty di primavera è la più importante! Tutte le sere applica una lozione o un siero esfoliante, per esempio a base di acido glicolico o di retinolo: favorisce il rinnovamento cellulare, migliora l’idratazione e la texture cutanea, riduce le imperfezioni. Nel giro di un paio di settimane vedrai la differenza. «Non servono concentrazioni troppo elevate. Per il glicolico vanno bene prodotti al 10-15%, per il retinolo mai più dell’1%. Meglio ancora se li associ a principi attivi lenitivi, come la vitamina B3 e l’acqua termale» spiega la cosmetologa. Così il risveglio della pelle in primavera è assicurato.

2. Ricorda la protezione Uv

I raggi del sole in primavera raggiungono un’intensità molto simile a quella dell’estate. La pelle, però, non è ancora abituata a difendersi in modo adeguato, senza contare che, con le giornate che si allungano, si passa molto più tempo all’aperto. Per quanto riguarda quindi le tendenze beauty di primavera, significa anche proteggere la pelle dal primo sole. Applicando, per esempio, prima un siero ricco di antiossidanti poi una crema idratante con protezione solare, minimo con Spf 30. Sì, va usata anche se vivi in città e anche se il cielo è nuvoloso. E non hai scuse: le nuove formule per la protezione quotidiana sono impalpabili e invisibili, in qualche caso leggermente colorate, perciò perfette come base make up in primavera.

3. Tendenze beauty in primavera: cambia rossetto

Per quanto riguarda il make up, le tendenze beauty di primavera propongono la bocca sempre in piano piano. Buona idea per rinnovare il look! Un rossetto rosso dà subito luce a tutto il viso e regala una sorta di effetto lifting. «Si va sul sicuro con una nuance color lacca, un classico senza tempo, o con i toni aranciati del corallo, adatti a chi ha una carnagione dal sottotono caldo» consiglia Barbara Del Sarto, make up artist. Se preferisci una resa più tenue, punta su una tonalità lampone a metà tra corallo e rosa. Ma tra le tendenze beauty di primavera spicca anche il rosso fragola. Il finish? Da iridescente a glossy, purché luminoso.

4. Osa il boy bob, il taglio di primavera

Tra le tendenze beauty di primavera, il taglio della primavera è di ispirazione maschile, o meglio genderless: il boy bob. Facile da gestire, dà corpo ai capelli e sta bene a tutte, lisce, mosse o ricce. Rispetto al bob classico, le lunghezze non arrivano al mento ma si fermano sotto le orecchie o appena più su. Ed è molto più disinvolto: le ciocche non sono perfettamente pari e per lo styling non servono neppure spazzola e phon. «La cosa migliore è fare asciugare i capelli all’aria, tenendoli in ordine, se serve con cere e mousse, ma senza ricercare la perfezione a ogni costo» commenta Salvo Filetti, hair designer di La Compagnia della Bellezza.

5. Riscopri il trucco bonne mine

Pelle chiara e luminosa, guance rosate: ecco quella che i francesi chiamano bonne mine, il colorito sano di un viso fresco e luminoso. «Per ottenerlo, basta sfumare in senso orizzontale un blush rosato o albicocca. Se sei olivastra, però, ti starà meglio un tono aranciato» dice Barbara Del Sarto, make up artist. Per la sera, invece, scegli nuance sabbia o marrone naturale, che risaltano sotto le luci artificiali.

6. Prova la camminata metabolica

Se ti è venuta voglia di allenarti all’aperto, perché non provare una disciplina recente che unisce marcia, boxe e danza? È la camminata metabolica, che aiuta a migliorare la postura, rinforza muscoli e articolazioni. Si fa in gruppo, nel verde, ed è adatta a tutti perché non richiede sforzi particolari. Con un trainer che dà istruzioni via cuffie wireless, si cammina alternando affondi, squat, esercizi posturali, movimenti per busto e braccia, aiutandosi con la F-Band, una corda di circa un metro di lunghezza con i manici alle estremità. Imparare la tecnica di base è facile e si può praticare da subito. Per trovare gli istruttori in tutta Italia, vai su camminatametabolica.it.

7. Recupera energia per la primavera

Tra le tendenze beauty di primavera non dimenticare di migliorare la qualità del sonno. Le ore di luce aumentano, ma tu senti di avere le batterie scariche? Per regolare l’orologio biologico cerca di andare a letto e svegliarti sempre alla stessa ora. Niente smartphone prima di dormire: la luce blu emessa interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone che favorisce il sonno. E fatti aiutare dalle proprietà rilassanti di melissa e lavanda: puoi diffondere l’aroma nell’ambiente, usare qualche goccia di essenza diluita in olio di mandorle per un massaggio antistress o vaporizzarne un po’ sul cuscino.

8. Nel beauty case i cosmetici giusti

Jaluronius Cream C di Cosmetici Magistrali (43,90 €, in farmacia) con vitamina C, acido ialuronico e alga rossa.

Vitamin Activ Cg di Eau Thermale Avène (49,50 €, in farmacia) illumina e schiarisce le macchie.

I Lush Lipstick di La Bioesthétique Paris (24,50 € l’uno, su labiosthetique.it), hanno texture setose, colori brillanti e formato pratico.

Il fluido protettivo ad ampio spettro Le Fluide Solaire Teinté Spf 30 Sunissime di Lierac (31,90 €, in farmacia) ha una sfumatura dorata che uniforma la carnagione.

Watermelon Glow Niacinamide Dewy Flush Berry di Glow Recipe (34,50 €, da Sephora) lascia sulle guance un tocco di colore luminoso.

Un blush in crema, ricco di burri e oli, effetto sunny glow: Oh.Sole Mio di Espressoh (24 €, su espressoh.shop/it).

Gli oli essenziali di Spray per Cuscino Notte Serena Fiore d’Arancio & Melissa di Aroma-Zone (4,96 €) sono rasserenanti.

