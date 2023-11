Uncanny valley: cos’è il trend beauty che spaventa i social

Arriva da TikTok l’ultima tendenza di make-up che trasforma il viso in quello di un robot umanoide. Ecco perché è diventato virale e come realizzarlo

Tremate, tremate: da TikTok arriva “Uncanny valley”, un nuovo trend beauty che ci farà morire di paura. E poco conta se Halloween è passato da un pezzo: questa tendenza non ha niente a che vedere con la notte delle streghe e della paura. Si tratta, infatti, di un trucco che trasforma il viso in quello di un robot umanoide. Ma cos’è esattamente l’Uncanny valley e perché si chiama così? Soprattutto, perché fa così paura?

Che cosa è l’Uncanny valley

L’Uncanny valley, o valle perturbante, è un concetto introdotto dal ricercatore giapponese Masahiro Mori negli Anni Settanta, per descrivere la sensazione di disagio e repulsione che provi quando vedi un robot o un automa che assomiglia molto a un essere umano, ma non del tutto. Questo perché il tuo cervello si aspetta di riconoscere una persona, ma si accorge che qualcosa non va, che c’è qualcosa di innaturale e artificiale. Il termine uncanny, infatti, significa “inquietante“, “strano“, “misterioso“.

Perché il trend è così spaventoso

Su TikTok, da dove ormai partono molti trend, alcuni creator hanno deciso di sperimentare con il make-up per ricreare questo effetto, usando fondotinta, correttore, illuminante, eyeliner, mascara e rossetto per modificare i propri lineamenti e renderli simili a quelli di un robot. Il risultato è spaventoso, perché sembra di guardare una persona, ma allo stesso tempo si percepisce che non lo è.

Alcuni usano anche audio tratti da videogiochi o film di fantascienza, o mimano espressioni facciali robotiche, per aumentare il senso di inquietudine.

Come è nato il trend Uncanny valley

La prima a lanciare il trend è stata Zara, conosciuta su TikTok come @alkiiwii, che ha pubblicato un video in cui si trucca da androide e dice: “Io esisto solo grazie all’intelligenza degli umani che mi hanno progettato”. Il video ha ottenuto oltre 15 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti, tra cui molti di spavento e ammirazione. Da allora, molti altri si sono cimentati nella sfida e gli hastagh #uncannyvalley, #uncannymakeup o #robotmakeup sono diventati virali.

Perché è diventato virale

Ma perché questo trend ha avuto così tanto successo? Forse perché riflette le nostre paure e le nostre domande sul futuro, sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale. Forse perché ci mette di fronte alla nostra fragilità e alla nostra vera identità. O forse perché ci piace semplicemente giocare con il make-up e creare effetti sorprendenti.

Come realizzare il make-up Uncanny valley

Se vuoi provare anche tu a trasformarti in un robot, ecco alcuni consigli per ottenere l’effetto di make-up uncanny valley:

Scegli un fondotinta più chiaro del tuo colore naturale e applicalo su tutto il viso, comprese le labbra e le sopracciglia. Usa un correttore per coprire eventuali imperfezioni o discromie.

del tuo colore naturale e applicalo su tutto il viso, comprese le labbra e le sopracciglia. Usa un correttore per coprire eventuali imperfezioni o discromie. Usa un illuminante liquido o in polvere per creare dei punti luce sul naso, sugli zigomi, sul mento e sotto le sopracciglia. Questo ti darà un aspetto più lucido e metallico.

liquido o in polvere per creare dei punti luce sul naso, sugli zigomi, sul mento e sotto le sopracciglia. Questo ti darà un aspetto più lucido e metallico. Usa un eyeliner nero per tracciare una linea sottile lungo le ciglia superiori e inferiori, e per disegnare delle piccole linee verticali sulle palpebre, come se fossero delle scanalature. Usa un mascara nero per allungare le ciglia e renderle più definite.

per tracciare una linea sottile lungo le ciglia superiori e inferiori, e per disegnare delle piccole linee verticali sulle palpebre, come se fossero delle scanalature. Usa un mascara nero per allungare le ciglia e renderle più definite. Usa un rossetto nude o rosa chiaro per colorare le labbra, ma senza uscire dal contorno naturale. Puoi anche usare un gloss trasparente per dare più lucentezza.

Per completare il look, puoi indossare una parrucca dai capelli lisci e lucidi, o tirare i tuoi capelli in una coda di cavallo o in uno chignon. Puoi anche aggiungere accessori come occhiali da sole, lenti a contatto colorate, piercing o gioielli metallici.