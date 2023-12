D ue sere in cui si fa "lavorare" la pelle e le altre due in cui la si mette a riposo. E poi si ricomincia in una circolarità che promette di trasformare la cute in poche settimane

Secondo il modello di cura proposto dallo skin cycling, la skincare è un po’ come il menu settimanale: ogni giorno dovrebbe prevedere un cibo diverso per variare la dieta e assimilare meglio nutrienti. D’altro canto, creme e lozioni sono assimilabili a cibo per la pelle, da dispensare tutti i giorni. Tuttavia, nella cosmesi c’è una scuola di pensiero che professa l’alternanza dei prodotti di cura della pelle poiché rappresenterebbe un indubbio vantaggio. Sicuramente molte di noi applicano già il metodo della ciclicità nella beauty rotine, magari “sentendo” ciò che la pelle ha da dirci. Per esempio se dopo una giornata il viso è secco e tirato si può applicare un olio nutriente per passare a creme più leggere le sere successive. Un metodo intuitivo che la dermatologa newyorkese Whitney Bowe ha sistematizzato in una routine a cicli, ecco servito lo skin cycling.

Che cos’è lo skin cycling

Lo skin cycling è un metodo di skincare routine suddivisa in cicli serali. È studiato per la cura della pelle di notte, e in particolare si articola in 4 notti: 2 che potremmo definire di “attività per la pelle” e i restanti 2 di riposo. Perché tale ciclicità? Il presupposto è che in questo modo l’epidermide possa assorbire con lentezza tutti i principi attivi dei prodotti utilizzati, senza sovraccaricarla di troppi prodotti. Spesso, infatti, può capitare di applicare in modo troppo frequente principi attivi potenti (come il retinolo), con il risultato di ritrovarsi la pelle irritata o sensibilizzata. Lo skin cycling pone un limite all’uso indiscriminato di creme rigeneranti ed esfolianti.

Come funziona lo skin cycling

Esfoliare, rigenerara, nutrire: questo è lo schema di fondo dello skin cycling. La prima azione si esegue con l’acido glicolico, la sera dopo è il turno del retinolo che aiuta a rigenerare la pelle, infine ci sono 2 notti di recupero in cui la pelle viene ristorata con creme effetto balsamo. In particolare:

Prima sera: esfoliazione . Dopo la detersione, si applica una crema a base di acido glicolico o acido mandelico, in caso di pelli delicate.

. Dopo la detersione, si applica una crema a base di acido glicolico o acido mandelico, in caso di pelli delicate. Seconda sera: trattamento al retinolo . La pelle va a dormire solo con un siero o una crema a base di derivati della Vitamina A.

. La pelle va a dormire solo con un siero o una crema a base di derivati della Vitamina A. terza e quarta sera: recupero. Queste due sere sono dedicate al riposo epidermico. Ci si concentra maggiormente sull’idratazione e sulla riparazione della cute con crema nutrienti che ripristinino la barriere cutanea.

E poi il ciclo ricomincia dallo step 1 (l’esfoliazione) a partire dalla quinta sera, e via di seguito.

Perché è utile lo skin cycling

«La skincare routine a cicli permette alla pelle di raggiungere un livello di grande benessere: consente a ogni prodotto di espletare la sua funzione nel momento in cui la pelle è particolarmente ricettiva preparandola a ricevere il massimo beneficio dai trattamenti previsti nei giorni successivi, quindi gli effetti sulla pelle saranno particolarmente evidenti e appaganti» spiega Susan Yara, founder di Naturium, beauty editor esperta di skincare, seguita da 1,5 mln di utenti sul suo canale YouTube mixedmakup.

«Le mie origini latino-coreane mi hanno portata ad apprendere e promuovere il culto di una bellezza fondata sulla salute e benessere della pelle con formule biocompatibili, che lavorano in simbiosi con la pelle, di efficacia provata e a un prezzo accessibile per tutti. Lo skin cycling è la scelta migliore per chi vuole vedere realmente la differenza e sentirsi pienamente soddisfatto dei risultati in breve tempo».

Alcuni esempi di beauty routine in stile skin cycling

Gel esfoliante all’acido glicolico + siero al retinolo + crema idratante alle ceramidi dalla texture ricca di Naturium

Fluido esfoliante all’acido glicolico + crema con derivato del retinolo (quindi, più delicato) + crema riparatrice e nutriente di Cosmetici Magistrali.

Lozione liquida esfoliante + siero al retinolo + crema cocoon da notte di Dermalogica

Crema anti-età da notte + lozione al retinolo + crema esfoliante all’acido glicolico moderata (ISDIN).

Lo skin cycling per pelle grassa e tendente alle imperfezioni: gel agli AHA e BHA + siero anti-segni al retinolo + fluido idratante di Cerave.