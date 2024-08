Adatto in ogni contesto, lo stick solare è un prodotto versatile che sta guadagnando sempre più popolarità. E con ragione! Il suo formato tascabile lo rende un pratico alleato che offre protezione dai raggi UV, non solo al mare o in montagna ma anche in città e durante lo sport.

Perché lo stick solare è indispensabile

Lo stick solare è molto più di un semplice prodotto cosmetico. È uno strumento essenziale per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi ultravioletti (sia UVA che UVB), che sono i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo, delle macchie solari e, nel peggiore dei casi, dei tumori della pelle. A differenza delle creme solari tradizionali, lo stick è facile da applicare, non lascia residui oleosi, e si può portare ovunque grazie al suo formato compatto.

Street fashion Copenaghen / Launchmetrics/Spotlight

Versatilità dello stick solare: dal mare alla città

Un altro grande vantaggio dello stick solare è la sua versatilità. Non è un prodotto riservato solo alle vacanze al mare. La pelle è esposta ai raggi UV anche durante le normali attività quotidiane, come camminare in città o stare all’aperto per brevi periodi. Uno stick può essere applicato rapidamente sulle aree del viso più sensibili, come naso, labbra e contorno occhi, che sono particolarmente vulnerabili e spesso dimenticate quando si applica la protezione anti-UV. Inoltre, lo stick è ideale per proteggere le orecchie, soprattutto quando ci si lega i capelli per via del caldo.

Protezione mirata contro macchie, cicatrici e tatuaggi

Lo stick solare non è solo per la protezione generale della pelle, ma è particolarmente utile per proteggere aree specifiche. Le cicatrici, ad esempio, sono particolarmente sensibili ai raggi UV, e senza una protezione adeguata possono scurirsi o irritarsi. Anche le macchie solari e i tatuaggi possono beneficiare dello stick solare: una protezione diretta aiuta a prevenire lo sbiadimento dei tatuaggi e l’ulteriore pigmentazione delle macchie esistenti.

Street fashion Copenaghen / Launchmetrics/Spotlight

Stick solare, ideale per ritoccare la protezione con frequenza

Uno dei punti di forza dello stick solare è la facilità con cui si può riapplicare durante il giorno. Mentre le creme solari tradizionali richiedono ri-applicazioni più “articolate”, che mal si conciliano per esempio se si è in giro, questo “maxi burrocacao” è perfetto per ritocchi veloci, senza la necessità di lavarsi le mani o preoccuparsi di spargere la crema sui vestiti. Questo lo rende ideale per chi è sempre in movimento e non vuole compromettere la propria protezione solare.

La selezione di stick solari su Amazon

Stick solare protettivo SPF 50+ arricchito di Aloe Vera, resistente all’acqua, di Equilibra (7,46 € scontato).

Defence Sun, per labbra, contorno occhi e zone sensibili, come ad esempio le orecchie che ci si scorda sempre di proteggere Bionike (10,85 € prezzo conveniente su Amazon).

Invisible stick: la sua forma allungata si adatta a tutto il viso per rafforzare la protezione solare ogni 2 ore e in caso di macchie cutanee e tendenza alla couperose, SPF 50, di ISDIN (21,65 € scontato).

Le Stick Protecteur, piccolo e discreto, si nasconde anche nelle tasche meno spaziose di pantaloncini e abiti estivi, SPF 50 Lierac (8,51 € prezzo scontato).

Un maxi burrocacao solare ricco di filtri protettivi (SPF 50+) e burro di karité, ideale per le pelli secche (Mediterranea Sun, 9,99 €).

Stick Solaire Invisible, ideale per ritocchi express su tutto il viso Clarins (22,50 € prezzo conveniente su Amazon).

Face Guard, sunscreen stick molto resistente all’acqua con SPF 50, di Australian Gold (13,60 €).

Pediatrics, stick solare specifico per bambini, resistente al sudore e all’acqua, di Heliocare (15,44 €).

Bio Sunstick, stick solare colorato in una nuance universale che si adatta a tutte le abbronzature di Homo Naturals, brand di cosmetici da uomo (24 €).

Uno stick solare al profumo di vaniglia con un complesso brevettato che ripara e neutralizza i danni causati dalle radiazioni solari. Ideale per proteggere le macchie, le cicactrici e i nei, Mesoestetic (32 €).

