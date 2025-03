Esistono decine (chissà, forse centinaia) di routine di bellezza per il viso: per distendere e nutrire la pelle, riempire o prevenire le rughe, eliminare le impurità. Ce ne sono altre per prendersi cura dei capelli, renderli setosi, folti, lucenti. Ci sono trattamenti per i glutei, per l’addome, per le mani e per i piedi. Ma quando pensi alla bellezza intima? È una zona delicata, che forse merita più cura e attenzione di quanto sei solita dedicarle. E no, non è sufficiente depilarsi per dire di aver fatto tutto il possibile per una corretta V-beauty: come ogni altra parte del corpo, anche questa ha bisogno di una skincare dedicata.

Cos’è la V-beauty

La V-beauty è molto più che una moda. Si tratta di una nuova attenzione a una zona del corpo importante, finalmente non più ignorata né vista con vergogna. Come il viso, le mani o le cosce, anche questa richiede attenzioni particolari, soprattutto nella sua parte esterna, e una skincare ad hoc. Idratarla e mantenerla elastica è essenziale non solo per un fatto estetico, ma anche per evitare di andare incontro ad atrofia durante la menopausa. Negli ultimi anni è stata lanciata sul mercato un’infinità di prodotti dedicati a questo scopo. Gel lubrificanti, acque rinfrescanti e profumate, sieri, creme idratanti ed emollienti, gel e oli contro i peli incarniti si contendono una fetta di mercato che diventa sempre più grande. Sono stati messi a punto anche nuovi dispositivi elettronici per uso casalingo per ridare elasticità e tonicità alle mucose.

Utilizzare i detergenti giusti

Una corretta V-beauty parte dalla detersione. È importante usare prodotti specifici con il pH giusto. Questo subisce delle oscillazioni durante le varie fasi della vita, perciò dovrai fare attenzione ad acquistare quello più adatto alle tue esigenze. Inoltre è consigliato usare sempre costantemente delle creme degli oli emollienti che rendano la cute più elastica.

Dormire senza biancheria

Per una corretta V-beauty nn è importante solo ciò che si applica sula zona intima, ma anche ciò che si toglie. Per garantire il benessere di questa specifica area del corpo, dovrai prendere l’abitudine di dormire senza biancheria. La pelle ha bisogno di respirare e in questo la vulva non fa eccezione e la notte è il momento ideale. Per lo stesso motivo, anche il giorno evita il più possibile abiti troppo stretti.

La depilazione

Secondo recenti sondaggi, in Italia il 98% delle donne si depila la zona intima e più della metà di queste utilizza la lametta. Molte di loro però raccontano di avere fastidi come arrossamento, irritazioni e prurito. Questo perché spesso non si presta la giusta attenzione a quello che si sta facendo. Se anche tu preferisci il rasoio, prima di tutto dovresti fare uno scrub per eliminare le cellule morte e poi un bagno o una doccia calda per ammorbidire la pelle. Poi accorcia i peli aiutandoti con delle forbicine, per evitare di intasare la lametta. Utilizza una schiuma da barba delicata e passa il rasoio seguendo la direzione di crescita dei peli tirando leggermente la pelle. Se invece preferisci la ceretta, dovrai stendere la cera nel senso del pelo e strappare al contrario dopo aver lasciato in posa circa 7-10 secondi, anche in questo caso tenendo la pelle tesa con la mano nella direzione opposta allo strappo. Ma la tua V-beauty routine non è ancora finita.

Trattamenti post depilatori

Per una corretta V-beauty skincare dopo la depilazione non dimenticare di lenire la zona con prodotti specifici. Che tu scelga la ceretta o il rasoio, assicurati di applicare immediatamente una lozione idratante senza alcol. Gli oli naturali, come quello di cocco o di mandorla, sono ideali perché idratano e proteggono la pelle.

V-beauty perfetta con i trattamenti cosmetici

La V-beauty è fatta anche di trattamenti cosmetici per aiutarti nella tua bellezza intima, come prodotti schiarenti o sbiancanti per eliminare macchie scure e donare luminosità e omogeneità all’incarnato. Esistono creme e sieri rassodanti che tonificano e prevengono l’invecchiamento. Oppure prodotti che rendono la pelle più setosa, liscia e compatta, o ancora profumi o deodoranti studiati appositamente per questa zona.

