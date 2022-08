Ecco perché nuotare ti tiene (davvero) sempre in forma

N uotare per tenerti in forma? Assolutamente sì! I benefici e i segreti di uno sport eccezionale!

Il modo migliore per tenerti in forma? Nuotare! I benefici di questo sport sono tantissimi non solo per il corpo, ma anche per la mente. Tenersi a galla nell’acqua infatti consente di riprovare le sensazioni intense che avvertivamo quando ci trovavamo nella pancia della mamma. Una bracciata dopo l’altra, scivolando nell’acqua – che sia dolce o salata – sentirai i muscoli sciogliersi, la mente rilassarsi e lo stress sparire. D’altronde il nuoto, proprio come accade per qualsiasi attività fisica, favorisce nell’organismo il rilascio delle endorfine, stimolando l’ormone del piacere.

Perché dovresti fare nuoto

Poche controindicazioni e tanti benefici: il nuoto è un’attività ottima per tenersi in forma, ma anche per divertirsi. Uno sport completo che sviluppa al massimo la resistenza e lavora su tutti i muscoli. Inoltre è perfetto per persone di qualsiasi corporatura visto che sulle articolazioni il carico risulta quasi nullo. Lo stesso accade per tendini e schiena che sono al sicuro. Non solo: il nuoto sollecita l’apparato polmonare e respiratorio, aiutando chi ha problemi di asma e realizzando una vera e propria “ginnastica respiratoria”.

Ma il bello del nuoto sta soprattutto nel fatto che non dovrai allenarti per molto tempo prima di iniziare a sentirti meglio. I risultati infatti si vedranno da subito, basteranno due o tre allenamenti a settimana di trenta minuti per percepire grandi risultati.

I benefici per il cuore

Nuotare è un toccasana straordinario per la salute del tuo cuore. Da subito scoprirai di avere una frequenza cardiaca molto più bassa a riposo e ti accorgerai dei benefici anche per la pressione. Riuscirai a ridurre pure il rischio di soffrire di malattie cardiovascolari. La regola principale? Nuota per almeno mezz’ora con calma, poi riposati per qualche minuto e riprendi per un’altra mezz’ora.

La garanzia per gambe leggere

Il nuoto è un alleato ideale per contrastare la sensazione di gambe pesanti e la ritenzione idrica. Ti aiuterà a migliorare la circolazione e dirai addio alla cellulite. Se sogni un lato B da urlo prendi una tavoletta, resta a galla e lavora sulle gambe. Il bello del nuoto però sta nel fatto che non modella unicamente i glutei e le gambe, ma agisce pure su schiena, spalle, cosce, braccia, addominali, favorendo il tono muscolare.

Non a caso nuotare è l’ideale per bruciare calorie. Il consumo calorico, ovviamente, è legato a vari fattori, ad esempio lo stile, la distanza che percorri, l’intensità e il tuo peso. Di media chi nuota consuma circa 400/500 kcal all’ora. C’è poi un’ottima notizia: i muscoli, una volta che sarai ben allenata, bruceranno molte più calorie. Questo perché il nuoto ha il pregio di migliorare il tuo metabolismo, non solo durante, ma anche dopo lo sforzo. Il risultato? Resterai sempre in forma senza faticare!

Dai un calcio allo stress!

Inutile fare troppi giri di parole: nuotare ti renderà felice! Questa attività fisica è fondamentale per cancellare lo stress e per migliorare l’autostima. Ti consente di staccare la mente dai pensieri che ti preoccupano, ti aiuta a liberarti da ciò che è superfluo e a concentrarti solamente sull’acqua. In sostanza questo sport permette di ritrovare un equilibrio psicofisico. In più migliora la qualità del sonno e ti regalerà un senso di appagamento e relax.

Se diventerai una assidua nuotatrice imparerai anche a guardare diversamente il mondo e ad affrontare in modo diverso la vita. Questo sport consente di guardare a ciò che ci accade in una diversa prospettiva, considerando con distacco ciò che è negativo.

Come iniziare

Ti sei convinta a iniziare a nuotare? Prima di tuffarti in acqua preparati al meglio. Ricordati di iniziale sempre gradualmente, nuotando con un ritmo lento per poi affinare la tecnica. Solo in questo modo eviterai di farti male o affaticarti troppo. Come accade per qualsiasi tipologia di allenamento, è importantissimo praticare lo stretching prima di partire. Si tratta di un passaggio fondamentale poiché consente di evitare crampi o fastidi, migliorando le prestazioni.

Dopo esserti preparata e aver preso confidenza con l’acqua potrai variare il tuo allenamento, inserendo non solo i vari stili, ma anche gli attrezzi. Ad esempio la tavoletta, le pinne, gli attrezzi galleggianti o le palette.

Inizia con alcune vasche a stile libero per riscaldarti, poi passa allo stile detto “a rana”, per stimolare non solo gli addominali e facendo lavorare tutti i muscoli. Per tonificare al massimo le gambe pratica il dorso, mantenendo sempre le braccia ben distese lungo i fianchi. Termina con il defaticamento, diminuendo il ritmo e tornando a riposo grazie a qualche vasca in stile libero a una velocità inferiore. Gli essenziali? Oltre agli attrezzi procurati un costume intero, una cuffia per il nuoto, ciabatte antiscivolo e un accappatoio. Ricordati, sia in piscina che al mare, di coccolare pelle e capelli dopo l’allenamento, utilizzando prodotti specifici che possano regalarti idratazione e comfort.