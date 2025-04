Durante un volo, anche il cibo fa la sua parte: può spezzare la monotonia di una lunga tratta e, in certi casi, è un’inaspettata esperienza positiva per il palato. Ma quali sono le compagnie aeree che offrono i pasti migliori? Ha provato a rispondere YouGov, istituto di ricerca internazionale con sede a Londra, che ha intervistato quasi 1.500 viaggiatori britannici. Sia per quanto riguarda i pasti che gli snack e le bevande servite a bordo, Emirates è al vertice della classifica.

Emirates migliore compagnia per i pasti a bordo

Ai partecipanti al sondaggio di YouGov è stato chiesto di classificare la propria esperienza con i pasti a bordo secondo questa scala di valore: “molto buono”, “abbastanza buono”, “né buono né cattivo”, “abbastanza cattivo” o “molto cattivo”. Emirates è risultata in cima alla classifica con l’85% dei passeggeri che ha rilasciano recensioni positive sulla qualità dei pasti offerti dalla compagnia di Dubai: il 38 percento li ha definiti “molto buoni”, il 47 percento “abbastanza buoni”, mentre solo il 5 percento li ha classificati come “scarsi”. Qatar Airways si è classificata al secondo posto con l’82% di recensioni positive. Terza posizione per Virgin Atlantic con il 73% di di recensioni positive. British Airways ha ottenuto un punteggio positivo per il 63% dei suoi pasti, posizionandosi davanti a Jet2.com e TUI Airways (entrambe al 49%). easyJet ha ricevuto recensioni contrastanti, con solo il 29% dei passeggeri che ha valutato il cibo positivamente, mentre il 32% lo ha definito pessimo. Leggermente peggio Wizz Air con solo il 23% che ha descritto i pasti come buoni e il 40% pessimi. Ryanair ha ricevuto le valutazioni più basse: solo il 17% dei passeggeri ha valutato positivamente i pasti, mentre la metà (50%) li ha definiti pessimi.

Mangiare in volo: le migliori compagnie per YouGov

Emirati Arabi Uniti Qatar Airways Virgin Atlantic British Airways Jet2.com TUI Airways easyJet Wizz Air Ryanair

Snack e bevande in volo: sempre Emirates in vetta

YouGov ha svolto il sondaggio anche sul fronte snack e bevande serviti a bordo. Le compagnie al vertice sono le stesse. Emirates ha infatti avuto le valutazioni migliori, con l’84% di chi ha volato con la compagnia che li ha giudicati “molto” (43%) o “abbastanza” buoni. Seconda piazza per Qatar Airways, con l’83% dei passeggeri che ha espresso una valutazione positiva per snack e bevande. Anche Virgin Atlantic ha ottenuto risultati soddisfacenti, con il 74% dei passeggeri che ha lasciato recensioni positive.

Intervistati 1.495 passeggeri britannici

Il sondaggio ha coinvolto 1.495 britannici che hanno viaggiato con le nove compagnie aeree più popolari del Regno Unito, pertanto i risultati dell’indagine sono riferibili alla realtà di questo Paese. Il sondaggio è stato condotto tramite la piattaforma YouGov Surveys: Self-serve. I dati sono ponderati per età, sesso, livello di istruzione, regione e classe sociale.

