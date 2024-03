C ome fare la valigia per un weekend fuori? Ecco i consigli e una guida completa per non dimenticare niente a casa

Non sapete cosa mettere in valigia per un weekend fuori? Con la primavera arriva la stagione migliore per organizzare i viaggi e qui abbiamo preparato una guida utile e veloce per preparare il bagaglio perfetto. Se manca qualcosa, è anche il momento perfetto per usufruire della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: una serie di occasioni imperdibili per acquistare i vostri prodotti preferiti tra il 20 e il 25 marzo.

Valigia del weekend: il primo passo è scegliere quella perfetta

Quante cose volete portare? Per ogni tipo di viaggiatrice, c’è una valigia ideale. Sceglila con cura.

Valigia trolley

Ideale per chi non deve trasportare tante cose, ma viaggia con i mezzi e può permettersi di trasportare qualche piccolo extra.

Borsa extra capiente

Perfetta per chi organizza un weekend all’insegna dell’avventura o è abituata a viaggiare leggera. Per le vacanze più divertenti che eleganti.

Zaino

Per il viaggio “al volo” o immerso nella natura, qui si porta solo il necessario in un tetris a prova di avventuriere.

Valigia rigida

Per chi proprio non vuole lasciare a casa nulla.

Valigia del weekend: scegliere i vestiti

In vacanza vorrete sicuramente scattare tante foto ricordo. Ecco perché consigliamo di patire con i vostri capi preferiti che vi stanno sempre bene.

Jeans

Il capo “mai senza”, facile da abbinare e del formato perfetto per voi. Ne basta uno solo per sfoggiare outfit diversi.

T-shirt

Adatta sia al caldo che al fresco (accompagnata dai vari strati). Non può mancare quella del cuore, ma soprattutto una selezione di capi basici che si abbinano senza impegno.

Le scarpe

Ecco che iniziano i problemi: quanto spazio avete? Di che tipo di vacanza si tratta? Se un weekend tranquillo in città, basta scegliere un paio da tutti i giorni (comodo) e uno elegante da sera. Se invece progettate un viaggio all’insegna del trekking e della natura, non può mancare la scarpa da ginnastica.

Biancheria intima

Comoda e adatta allo sport per i weekend più intensi, carina per quelli più leggeri. Assolutamente da non scordare!

Scegliendo i capi con cura si evita di occupare troppo spazio, così al ritorno potrete portare con voi qualche ricordo del weekend!

Beauty case

La skincare si porta in vacanza: nel beauty case del weekend non si può rinunciare ai prodotti base per la cura della pelle e qualche trucco per le serate fuori.

Essenziali

Deodorante, shampoo, bagnoschiuma. Senza questi, non si va da nessuna parte.

Skicare base

Idratante, siero, contorno occhi, protezione solare e crema. Anche in vacanza, la cura della pelle non va dimenticata.

Makeup

A seconda di quanto vi truccate, il beauty case sarà più o meno strabordante. Il nostro consiglio è sfoggiare un makeup leggero, soprattutto se la serata dura a lungo e il clima comincia ad essere caldo. Ma you do you, l’importante è sentirsi belle e sicure di sé!

Tecnologia: weekend detox o sempre connesse?

Il weekend è il momento ideale per staccare dallo stress della settimana, ma se proprio non riuscite a non avere tutto sotto controllo, ecco quello che proprio non si può dimenticare.

Cellulare e computer (con caricatori)

Sappiamo che non ve li scordereste mai, visto che sono diventati quasi delle appendici, ma un reminder non fa mai male.

Porta pc

Non si può rischiare di rovinare il pc – soprattutto se quello di lavoro – ecco perché non può mancare all’interno della borsa un accessorio extra che ci aiuti a portare solo il computer.

Le cuffie

Nei viaggi in compagnia è sempre meglio chiacchierare, ma se state organizzando un solo trip o un weekend in cui ci si raggiunge direttamente alla destinazione allora non può mancare un sottofondo musicale.

Valigia del weekend coi bambini

Un weekend perfetto con tutta la famiglia significa preparare, oltre alla valigia vostra e del partner, anche quella dei bambini. Tranquille, ci pensiamo noi. Ecco cosa non può mancare:

Il gioco preferito

È una bambola? Un videogioco su una console? Oppure un gioco da tavola? Qualunque sia il preferito del vostro bambino, deve assolutamente venire con voi.

Sanitari

Pannolini, biberon, accessori babycare e qualche scorta in caso si perda qualcosa.

Spazio ai ricordi

Chi l’ha detto che un solo weekend non può regalare preziosi ricordi? Per assicurarvi di non perdere proprio niente, non si può non portare con sé una macchina fotografica con cui immortalare i momenti migliori.

La macchina fotografica

Professionale, analogica, istantanea. Qualunque sia la vostra scelta, non può mancare una macchina fotografica che vi permetta di portare a casa i migliori momenti passati in viaggio… In due dimensioni!

Belle di sera

Un’ultima regola: mettere nel borsone un solo capo che vi permetta di cambiare completamente outfit. Massima resa in minimo sforzo. Può essere un vestito da sera che – anche con delle sneakers sotto – fa la sua figura, oppure un accessorio che cattura l’attenzione.

