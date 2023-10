U na nuance biscottata, calda, avvolgente. Tutt'altro che banale. Rendiamo onore al colore di tendenza questa stagione, il marrone, in 5 look moda autunno-inverno 2023-2024

Chi dice che il marrone sia un colore banale non ne ha ancora esplorato e toccato con mano le infinite possibilità di styling. Ebbene, l’arrivo delle tendenze moda autunno-inverno 2023-2024 offre una grande possibilità: quella di ricredersi. Perché il marrone, oltre a essere una nuance molto sofisticata, trasuda grinta, carattere ed energia. Basta saper scegliere la texture giusta, e questa è tutta una questione di sensazioni (tattili). Vediamo subito 5 look per abbinare il marrone in modo impeccabile.

Il vestito marrone con il cappotto cammello

Cosa c’è di più semplice e di più elegante? Il vestito marrone dalla silhouette scampanata, che qui è protagonista di questo look, si sposa meravigliosamente con un caldo cappotto color cammello. Il freddo è arrivato, lascia quindi che il capospalla di lana faccia la sua parte: lo indosseremo con stivali a punta e con pratico tacco a blocco. Marroni a loro volta, naturalmente, per un impeccabile risultato tono su tono.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Il tubino marrone nei look black & white

Sensuale, raffinato: il tubino midi color marrone esalta la silhouette femminile in modo sinuoso, percorrendo con delicatezza le linee del corpo. Questo look ci piace per il suo twist pratico e versatile: all’abito è stata abbinata una giacca sherpa con una fantasia astratta che chiama in causa il bianco e il nero. L’approccio casual alla mise è infine garantito da un paio di pratici stivaletti Chelsea.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Un solo colore, tantissime texture

Le strade del marrone sono infinite: a ogni texture, corrisponde un animo, un mood, una sensazione tattile. Il vestito con gonna asimmetrica trova qui spazio sotto un lungo cappotto in pelle effetto caviale. Il risultato finale non è tono su tono, anzi crea un delicato degradé che tende a sfumare e a trovare la massima completezza negli stivali cuissardes in latex. L’effetto vernice aggiunge a questa mise sofisticata e accattivante un’ulteriore texture.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Il vestito marrone con la giacca di pelle e le sneakers

E a proposito di textures, eccone ancora un’altra. Il vestito marrone di seta è stato uno dei protagonisti del guardaroba femminile durante l’estate. Aspetta a metterlo via con il cambio stagione: le tendenze moda autunno-inverno 2023-2024 ci invitano a stratificarlo sopra le maglie dolcevita a costine, e a portarlo anche con i collant. Qui lo ritroviamo – in versione prèmaman – sotto la giacca di pelle nera e con le sneakers. Evviva la comodità.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

La giacca marrone oversize

Ispirazione giacche: quale scegliere per l’autunno-inverno 2023-2024 se non quella in pelle marrone? Eccola in una versione oversize e con profilature metalliche. È comoda, pratica, versatile. Indossata con l’abito felpa (col cappuccio) è davvero cool. E a rendere il tutto femminile e sofisticato ci pensa una combinazione imprescindibile: collant doppi e stivali (e pure il problema freddo è risolto).

Foto Launchmetrics/Spotlight.