A piccole dosi o in chiave total look? Comunque tu scelga di sperimentare la tendenza argento, l'effetto bling-bling è assicurato. Prendi ispirazione dai look delle it-girls e fanne subito il tuo trend di stagione

Parola di street style: la tendenza argento non è mai stata così cool. A vedere i look delle it-girls, questa stagione sembra che l’effetto-metalizzato sia canalizzato praticamente ovunque. Negli accessori, nei capispalla, negli abiti, nelle tute jumpsuit, nelle scarpe. Perché privarcene se possiamo trovare la nostra personalissima vena espressiva? Di giorno come di sera, la tendenza argento può essere sfoggiata a piccole (o grandi) dosi: prendiamo subito spunto dai look delle regine di street style.

Pantaloni argentati: guida al look

Iniziamo a sperimentare la tendenza argento a cominciare dai pantaloni. Ti sarà capitato almeno una volta di andare a fare shopping, vederli in bella mostra e sentirti un po’ intimorita all’idea di dover creare uno styling partendo proprio da loro. E così li hai lasciati nel negozio, lì dove erano. Ebbene, osservando attentamente questo look street style noterai che c’è una chiave interpretativa che è sempre un porto sicuro. Ovvero, il look total black. Alla tua prossima sessione di shopping, non dire di no ai pantaloni argentati: sceglili a vita alta e dal taglio dritto. Poi abbinali con maglia dolcevita nera, cappotto e sneakers cromaticamente en pendant. Mai stato così facile, vero?

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Trench argentato + look total green

Anche al fascino del trench argentato sarà difficile resistere, specialmente se la texture richiama una fantasia animalier tono su tono. Ancora una volta, è lo street style internazionale a offrirci l’ispirazione necessaria per indossarlo, nonché quel pizzico di grinta che ci occorre per far sì che il trench argentato non passi troppo tempo chiuso nel guardaroba. Scegli quindi un colore, in questo caso il verde funge da esempio. Al di sotto del tuo capospalla super shiny, prediligi un tailleur a coste e un capo knitwear come il maglione a trecce. Infine, completa la mise con un accessorio – in questo caso, la borsa – a contrasto cromatico.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Punto luce: gli stivali argentati

Due sono le strade percorribili per indossare gli stivali argentati, ed entrambe meritano la dovuta attenzione. Se cerchi solo un punto luce per il tuo look, lascia che siano l’unico e solo elemento effetto-metalizzato e sperimentali con gonna nera e giacca bomber oversize. L’altra strada invece ti eleva al livello pro: ti senti abbastanza self-confident? Procedi senza pensarci troppo. Gli stivali argentati con il tacco stiletto troveranno spazio sotto abiti corti argentati a loro volta, stratificati sopra maglie dolcevita multicolor.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tendenza argento total look

Audace? Sì. Indubbiamente. Non di certo la tendenza moda autunno 2023 con cui penseresti di mantenere un profilo basso. Tuttavia, è pur sempre importante ascoltare la voce dentro di sé e dar sfogo alla propria personalità. Questa stagione, prendi spunto dalle idee di stile delle it-girls: puoi indossare la tendenza argento in chiave total look preferendo una tuta jumpsuit o un completo spezzato. A te la decisione in fatto di scarpe accessori: sì agli anfibi tono su tono per portare il trend all’ennesima potenza, ma anche ai sandali neri e alle micro bag (griffatissime) per sdrammatizzare il tono con una sferzata di sofisticatezza.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

La borsa argentata a contrasto con il denim

Dulcis in fundo, un solo piccolo punto luce per interpretare questa tendenza a piccole dosi. Se i total look sono davvero troppo per te, concediti un micro diktat per godere comunque di un mini assaggio di questo trend: la borsa argentata. Consiglio di stile? Abbinala a texture molto differenti da quella effetto-metallizzato. Con il denim, ad esempio, avrai i riflettori puntati interamente sulla tua borsa.