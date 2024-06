Dalle passerelle delle sfilate moda primavera-estate 2024 alle proposte shopping ad hoc per te: in questo manuale di stile, troverai tutto ciò che ti occorre se ami i caftani. Corti o lunghi, a rete o in tessuto, magari in seta o lino. E poi i dettagli, che li rendono unici e caratteristici: paillettes, ricami, stampe conferiscono ai caftani di tendenza questa stagione tutta l’eleganza e il fascino di cui i nostri look hanno bisogno. Scopri subito il nostro prontuario di stile.

L’ispirazione dalle sfilate moda primavera-estate 2024

Se puoi indossare i caftani anche quando non sei in spiaggia? La risposta non può che essere sì. La moda estate 2024 approva gli styling dei caftani in città, purché siano in tessuto coprente oppure foderati (a meno che tu non voglia ottenere, di proposito, l’effetto trasparente). In passerella da Michael Kors, la collezione moda primavera-estate 2024 ci ha ispirate con un caftano in pizzo nella tonalità dell’incarnato chiaro, per un risultato ton sur ton che lascia spazio (anche) alla sensualità. Complice, infatti, è l’effetto see-through dato dall’assenza del reggiseno, che in passerella crea l’effetto WOW (ma che noi possiamo scegliere di replicare o no sulla base del nostro stile e della nostra identità).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Michael Kors primavera-estate 2024.

Interessante è anche la proposta firmata Missoni, dove il caftano dell’estate 2024 viene però reinterpretato in chiave cool. Una risposta più concreta per la generazione millennial e Gen Z che adora anche i look in chiave anni Duemila: il caftano è cortissimo e in tessuto a rete, ideale per essere sfoggiato sopra top bikini dai colori pop e a contrasto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Missoni primavera-estate 2024.

Shopping: i caftani da comprare questa estate 2024

Spazio allo shopping, croce e delizia del nostro portafoglio. La moda estate 2024 spazia dai caftani più classici a quelli più briosi: in questa guida shopping troverai infatti proposte monocromatiche (immancabile è il classico color bianco, che sublima l’abbronzatura in modo straordinario) e proposte in cui le fantasie fanno da protagoniste assolute. Vedi ad esempio il caftano con stampa a tema limoni e maioliche: un omaggio allo spirito del Mar Mediterraneo che celebra così l’italianità. Paillettes e tessuti luminescenti rendono infine i caftani i must-have dei look serali, da sfoggiare con ciabattine in pelle oppure sandali con tacco stiletto. A ognuna il suo, purché il tuo caftano parli di te e soltanto te!

Semitrasparente e con fiocchi, Mango (€45,99)

In tessuto leggero e a maniche corte, Yamamay (€59,95)

Oversize e con scollo a V, COS × Tabata Shibori (€195)

In puro lino e con ricamo tribale, Max & Co. (€289)

In seta e con stampa a tema limoni e maioliche, MC2 Saint Barth (€209)

In tessuto dalla finitura luccicosa. Oserée, su MyTheresa (in sconto a €203)

In tessuto effetto stropicciato e con perline, Zara (€139)

Con scollo profondo a V e maniche ampie a tre quarti, H&M (€49,99)

In seta leggera, Aspesi (€265)

In 100% lino, Oysho (€49,99)