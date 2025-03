Se anche tu – come noi! – sei sempre a caccia di nuove idee moda, questa è la perfetta guida shopping ai vestiti di pizzo sotto i 100 euro da comprare ora. Le tendenze moda primavera 2025 approvano, e lo dimostra anche il meraviglioso abito in tulle ricamato che abbiamo avvistato sulla passerella della sfilata Gucci di questa stagione. Certo, il ready-to-wear sarà anche fonte di estasi e meraviglia (per i nostri occhi), ma è pur vero che nella quotidianità abbiamo bisogno di vestiti tutt’altro che luxury (leggi anche: costosi) e indubbiamente a portata di budget. Proprio prendendo ispirazione dall’abito Gucci, abbiamo preparato per te questa guida all’acquisto pronta da consultare: ecco tutti gli spunti necessari per la tua prossima sessione di shopping.

L’ispirazione dalla sfilata Gucci

Le trasparenze sono il filo conduttore di questo look avvistato alla Milano Fashion Week. Prima di affermare che sia troppo audace, ti invitiamo comunque a osservare il meraviglioso effetto vedo-non-vedo creato dal tulle ricamato. Un’idea che sulle passerelle funziona divinamente, ma che tradotto nella vita concreta potrebbe non riuscirci affatto. Cosa fare? Il primo passo può essere selezionare la lingerie giusta e trasformare il tutto in un sensualissimo look da sera (se te la senti). La seconda strada, invece, potrebbe essere creare una stratificazione astuta e ben pensata (con la tendenza layering non sbaglia mai!), testandoti nello styling del vestito di pizzo ricamato anche sopra i jeans. Ricorda che la moda è un gioco, dunque lascia che sia tale!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci primavera-estate 2025.

Shopping: i migliori vestiti di pizzo sotto i 100 euro da comprare ora

Te lo abbiamo promesso, concretezza è la parola chiave di questa guida shopping. Il tulle ricamato sarà anche sensualissimo, ma può seriamente metterci in difficoltà davanti alle troppe trasparenze. È per questo motivo che, sempre servendoci delle migliori tendenze moda primavera 2025, abbiamo selezionato anche i vestiti di pizzo in cui gli strati di tessuto offrono la giusta (e dovuta) copertura. Che si tratti di un vestito a fascia o di un abito a portafoglio, a maniche lunghe o in velluto con inserti in pizzo, il risultato finale – elegante e chic – non sarà sacrificato. Anzi, per uno shopping quanto più democratico (non solo in termini di investimento, ma anche di necessità per il proprio corpo), questa selezione include proprio quelle proposte pensate anche per i look più versatili.

In pizzo e con taglio asimmetrico, Zara (€59,95)

In pizzo e a collo alto, H&M (€79,99)

A fascia e in pizzo, Pull&Bear (€39,99)

A portafoglio e con pizzi, Desigual (€89,95)

In velluto e con inserti in pizzo, Motivi (in sconto a €35,70)

Svasato e in pizzo, Mango (€59,99)

Slip dress con inserto in pizzo, Even&Odd, su Zalando (€28,09)

