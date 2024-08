Ci sono felpe e felpe, ma tutte – e nessuna esclusa – godono dello stesso privilegio: la possibilità di essere interpretate in chiave sia sporty sia chic. In questa guida di stile faremo il punto definitivo su come abbinare la felpa questo autunno 2024, e a venirci in aiuto sono i look street style delle it-girls che hanno già decretato la felpa una tendenza moda definitiva. Lo è sempre stata, d’altronde: la felpa è anche un grande passepartout che, se sdrammatizzato ad arte, sa dare grande soddisfazione anche negli styling più inaspettati.

1. La felpa grigia con la gonna con spacco

Emblema assoluto della sensualità, la gonna con spacco indossata con la felpa grigia per noi è un sì. A guidarci nell’abbinamento è questo look street style che ti riproponiamo in foto sotto: quale gonna con spacco scegliere, nello specifico? Hai due possibilità. Se scegli una gonna in pelle effetto-metallizzato, il risultato sarà molto rock. Se la gonna è invece in raso o seta (tessuti dalla finitura luminosa perfetti per il transition style di settembre), la resa finale della mise sarà incredibilmente très chic. Occhi puntati poi sulle scarpe: con le sneakers sarai cool, ma con i sandali col tacco toccherai le vette della sofisticatezza.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La felpa elegantemente portata sulle spalle

La porto o non la porto? Nel dubbio, la porto. Quando il clima è ballerino e le temperature ci fanno ragionare con lungimiranza sulla necessità (eventuale) di una felpa, tanto meglio introdurla nello styling indossandola in modo furbo. Ovvero, portandola sulle spalle. Puoi abbinarla con estrema semplicità se ne scegli una declinata in una nuance neutrale, sia essa il nero, il beige o anche il bianco. Nel look in foto sotto, vediamo la felpa nera abbinata a una camicia quadri e a pratici pantaloni in denim color sabbia. Un look semplice (e cool) da replicare quanto prima.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La felpa grigia con gonne lunghe e scarpe con zeppa

Protagonista della moda autunno 2024, la felpa grigia torna a far parlare di sé. E stavolta lo fa in un altro styling, che ci chiama ad abbinare la gonna lunga e le scarpe con la zeppa. Nel cuore del transition style di settembre, le temperature ancora piacevoli potrebbero darci la straordinaria possibilità di sfoggiare ancora le nostre gonne estive: ben venga creare il mix. Sì alle gonne floreali e ai sandali con la zeppa, che se sfoggiati con la felpa grigia acquisiscono una sfumatura da bad girl che non ci dispiace affatto. Look approvato!

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Come abbinare la felpa con la camicia

Avrai senz’altro presente l’effetto “brava ragazza” che solo la camicia azzurra sa ricreare sotto un buon maglioncino. Ecco, e se provassimo a replicare lo stesso effetto avvalendoci dell’aiuto di una felpa? Per noi l’esperimento non può che riuscire al meglio, specialmente se nello styling aggiungiamo un paio di pantaloni in denim nero. Lascia che la camicia vesta morbida, non per forza dovrai inserirla all’interno dei tuoi jeans. Per completare la mise, concentrati sugli accessori avendo cura di lasciare che il mood resti casual: con le mule scamosciate e una borsa a tracolla, la missione è raggiunta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Con perle e paillettes, per un po’ di glamour

In questo caso avresti due opzioni. Numero #1, optare direttamente per una felpa diversa dal solito, visibilmente impreziosita da applicazioni in perle e paillettes. Oppure – e questa è la strada che ti invitiamo a seguire – una seconda opzione molto più pratica e versatile: ripesca dal tuo guardaroba la felpa grigia e lascia che siano gli accessori ad aggiungere al look finale un accento di glamour. Parliamo di una borsa con paillettes (come questa Baguette di Fendi che trionfa in foto: un vero sogno!) oppure con collane e orecchini di perle dal formato maxi.