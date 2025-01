Di tutti i cappotti pesanti, il Montgomery è in definitiva una delle giacche più timeless di sempre. Un caposaldo del guardaroba femminile, che resiste al tempo e al passare delle tendenze (sebbene siano le tendenze stesse a reinterpretarlo sempre in nuove vesti). Cosa lo rende così unico e senza tempo? A distinguerlo sono senz’altro i bottoni – nello specifico, gli iconici alamari! – così come la lana pesante che, come da tradizione, lo caratterizza. Nel tempo, però, il Montgomery (nota bene: prende nome dall’ufficiale della marina inglese Bernard Law Montgomery, che nel 1945 lo propose come divisa militare) – è stato oggetto di tantissime interpretazioni. A dimostrarlo oggi è proprio lo street style, che ne fa una tendenza moda inverno 2025 tutta da sperimentare. Scopri 5 idee moda da provare subito nei tuoi prossimi look.

1. Come si abbina la giacca Montgomery ai pantaloni stampati

La lana pesante e doppia, il maxi cappuccio ampio e avvolgente. Il colore? Il nero, un classico che sta bene con tutto. E poi gli alamari con le asole in corda, bianchi per creare il contrasto cromatico giusto per dargli rilievo. Non c’è ombra di dubbio che si tratti proprio del Montgomery, che in questo look street style viene inaspettatamente abbinato a pantaloni coloratissimi e un pizzico eccentrici. È la stampa dalmata a fare da leitmotiv sui pantaloni, ma con una licenza poetica in fatto di colore: l’arancione si incontra con il nero, creando un risultato finale del tutto Wow.

Foto Getty

2. Come si abbina la giacca Montgomery alle minigonne?

Chi ha detto che la giacca Montgomery non abbia anche una declinazione effortless chic? Puntando sui modelli lunghi e morbidi che ricordano appunto i capispalla più sofisticati, basterà la presenza degli alamari per poter dire che – sì! – è pur sempre di Montgomery che si tratta. Potrai indossarlo dunque con minigonne o vestiti corti, e con i collant finché farà freddo abbastanza da necessitare una coccola in più. Sì anche ai tacchi alti, che slanciano la silhouette e conferiscono al Montgomery un’allure inaspettata.

Foto Getty

3. Montgomery, variazione sul tema: la cappa

Un surrogato di tendenze moda inverno 2025 che, attraverso un unico e solo look, eleva l’eleganza femminile al cubo. La giacca Montgomery si trasforma qui fino a diventare una cappa; la nuance cammello – tra i più classici dei colori per antonomasia – conferisce alla mise quel mix di fascino e coolness a cui ambire senza se e senza ma (da notare, infatti, è anche il cappello a tesa larga cromaticamente en pendant). E sotto la cappa Montgomery? Un vestito corto in pied de poule, con scollo a V profondo e bottoncini. Il tutto completato da stivaletti con plateau e tacco chunky. Se questo non è un look perfetto (con la P maiuscola), allora cos’è?

Foto Getty

4. La giacca Montgomery di Chiara Ferragni

Cara Chiara Ferragni, questo tuo look del 2020 noi non ce lo siamo affatto dimenticate. E vogliamo ripescarlo dagli archivi per lodarne non solo la bellezza ma anche la sua contemporaneità. A prescindere dalle tendenze moda inverno 2025, questa mise è ancora un valido esempio di come indossare la giacca Montgomery. Ovvero: con camicia bianca e shorts neri, collant tono su tono con i pantaloncini e stivaletti con le fibbie. Il dettaglio non plus ultra? Il colletto con le ruche della camicia, che crea un delizioso contrasto chic con la coolness della giacca con gli alamari.

Foto Getty

5. Quando il Montgomery incontra il pellicciotto

Le pellicce sintetiche sono una delle tendenze moda inverno 2025 più indiscusse. Cosa succede quando incontrano gli alamari? Il risultato è qui, in questo look in cui la giacca Teddy è anche un Montgomery. La lezione di stile punta su un abbinamento facilissimo da replicare o da cui prendere ispirazione: jeans dritti e maglioncino nero con colletto stondato, a cui sono infine abbinati gli stivaletti Chelsea con suola in gomma. Uno styling tanto semplice quanto cool. In due sole parole: da rubare (al volo!).

Foto Getty

Leggi anche Che colore andrà di moda nel 2025?

Leggi anche Shopping: i pantaloni a zampa da comprare ora