I vestiti midi sono un classico senza tempo nel guardaroba femminile, specialmente se monocromatici e in tessuti non troppo pesanti né troppo leggeri. La moda inverno 2025 ci invita infatti a osservare non solo le proposte valide nel qui e ora (vedi, ad esempio, i vestiti di lana per affrontare il grande freddo), ma anche quelli che presto considereremo per i look di mezza stagione. Sono proprio questi ultimi i protagonisti di questa guida shopping, pensata per portarti alla scoperta dei vestiti midi da comprare ora e indossare anche alle porte della prossima primavera.

Come abbinare i vestiti midi?

Regola aurea dello shopping consapevole? Comprarlo per indossarlo. Ergo, sapere come abbinarlo. Dallo street style, ecco due idee validissime. A fare da protagonista nel primo look in foto sotto è il vestito midi grigio, con scollo a barca leggermente drappeggiato. Un abito semplice nel concetto e nell’essenza, ma che acquisisce grande sofisticatezza nell’abbinamento con décolleté stiletto, clutch da portare a mano e occhiali da sole. La mise perfetta per quando le circostanze ti chiamano a essere formale ed elegante.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Un’aggiunta di coolness? Per le it-girls, con i guanti di pelle non si sbaglia. E il vestito midi – in questo caso un classico tubino nero dall’irresistibile fascino senza tempo – acquisisce un sapore vagamente più glamour con gli accessori giusti. Comprese le ballerine Mary Jane con tacco kitten.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E per un transition style che si ripetti quando la primavera arriverà con le sue prime giornate miti, il nostro sì imperativo cade sull’abbinamento del vestito midi (smanicato e stampato) con gli stivali col tacco. Una combinazione ibrida, perfetta per accogliere lo spirito trasversale delle mezze stagioni.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli must-have da comprare ora

Pronta per passare all’azione? Il primo consiglio che sentiamo di darti nell’acquisto di un vestito midi per la mezza stagione è di ponderare bene la scelta del tessuto, che non dovrà essere né troppo pesante né troppo leggero. Sì alle maniche lunghe, ma anche ai vestiti midi smanicati: potrai sempre creare delle stratificazioni ad hoc con camicie, T-shirt o maglie dolcevita. Anche gli chemisier hanno un ruolo di spicco in questa guida shopping: facili da indossare, si abbinano bene alle sneakers come agli stivali. Infine, gioca con le fantasie e non solo con i vestiti a tinta unita: fiori, pois, righe e stampe optical sono qui per guidarti verso la primavera con brio e dolcezza.

Con scollo rotondo e fibbie laterali, Zara (€39,95)

In raso stampato, Mango (in sconto a €25,99)

Chemisier midi stampato, H&M (€15,99)

Abito in sablé a pois, Pennyblack (in sconto a €132)

In jersey sagomato, Marc O’Polo (€169,95)

In cotone stampato, Diane Von Furstenberg, su MyTheresa (in sconto a €339)

Abito lungo in maglia, Norma Kamali, su MyTheresa (€240)



Con dettaglio drappeggiato laterale, Parfois (€39,99)

In tessuto stampato, Surkana (in sconto a €66,15)

In cotone e viscosa elasticizzata, Marella (in sconto a €119)

