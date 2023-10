D iktat assoluto: brillare. Ecco 5 idee moda direttamente dallo street style, per indossare il colore oro in modo raffinato ed elegante

Cospargersi d’oro? Non è un’idea per niente malvagia, se lo si fa con lo styling giusto. Proprio come per la tendenza argento, anche l’oro è protagonista della moda autunno-inverno 2023-2024. Ne danno prova le it-girls e le addette ai lavori che, nei momenti off-duty tra una sfilata e l’altra delle precedenti fashion week, hanno dato sfoggio ad abiti e accessori color oro nel modo più sublime. Prendiamo ispirazione dai loro look e metabolizziamo subito questo diktat per renderlo 100% nostro.

Tendenza oro: pantaloni e accessori tono su tono

Ecco il colore nero venirci in aiuto nella costruzione di questo look rubato allo street style: protagonisti assoluti sono i pantaloni oro dalla finitura effetto-metallizzato, indossati con un ampio maglione nero che spezza l’aura luminosa della mise. Nei passanti dei pantaloni, troviamo poi una cintura in pelle nera intrecciata a una catenella dorata a sua volta. Il taglio dei pantaloni è invece cropped, perfetto per esaltare le linee delle caviglie insieme a un paio di eleganti slingback a punta e con tacco stiletto. Dulcis in fundo, la borsa: dorata, of course.

Stivali oro e maxi blazer

Gli stivali dorati possono stupirti per la loro versatilità. Nell’utilizzo quotidiano, li immagineresti con un paio di jeans, eppure anche sotto le gonne – midi o al ginocchio – hanno il loro je ne sais quoi. Questo look street style osa con una gonna in tulle trasparente dall’effetto vedo-non-vedo: se ti sembra decisamente troppo per te, opta per una gonna di raso o in maglia a coste. Sostituisci poi la canottiera bianca con una maglia dolcevita e completa il look con un blazer oversize.

Gonna oro e camicia bianca

La semplicità e il candore di una camicia bianca incontrano la quintessenza del glamour nella gonna oro. È di una minigonna costruita con una trama di dischetti dorati che parliamo: audace per uno stile declinato in chiave quotidiana? Mantieni il concetto, sostituisci il gonna. Preferiscila nel taglio midi se senti il bisogno di dover allungare l’orlo; adotta texture differenti – come il raso dorato o la lycra brillantinata – per sperimentare effetti diversi. Ma tutti all’insegna di un connubio candido e immacolato: quello con la camicia bianca, must have assoluto del guardaroba femminile.

Come abbinare l’oro con il blu

Se l’eleganza da mattina a sera è ciò che stai cercando per la tua prossima mise, ecco lo styling che può fare al caso tuo. Questo look ci insegna come indossare oro e blu, due colori che sembrano – anzi, sono – fatti l’uno per l’altro. Partiremo dal vestito di lana a trecce dalla silhouette a tubino e con colletto stile polo: va semplicemente accessoriato, con una cintura in metallo dorato e una maxi clutch in pelle luminosa. Facilissimo e decisamente très chic.

Maglia dolcevita oro e pantaloni beige

Ecco il colore crema fare ritorno nel guardaroba femminile di questa stagione. Puoi abbinarlo con altre nuances neutre a sua volta (come il color nocciola o il color cioccolato), ma fidati dello street style: la tendenza oro eleva il beige, lo rende ancor più chic ed elegante. Oltre che luminoso, naturalmente. E l’aspetto più meraviglioso è che non occorre strafare: basta una maglia dolcevita di paillettes per elevare in modo semplice e raffinato un paio di pantaloni a palazzo con le pinces.

