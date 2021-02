San Valentino 2021: dove andare

D ove andare per il giorno di San Valentino 2021? Una lista di ispirazioni romantiche per trascorrere una giornata speciale insieme al proprio partner in tempi di restrizioni Covid.

La giornata di San Valentino 2021 sarà molto particolare, perché siamo ancora nel pieno della pandemia di Covid-19. Tuttavia, in alcune regioni d’Italia, è possibile spostarsi, soprattutto per andare a pranzo fuori o prenotare in un hotel, per una giornata diversa e all’insegna del romanticismo più puro. Nonostante le restrizioni, in alcune zone si può andare al ristorante, prenotare in un agriturismo o fare una passeggiata romantica, magari al parco o in montagna. Il contatto con la natura non è solo rigenerante, ma libera i sentimenti e le emozioni più speciali.

Le idee su come trascorrere San Valentino 2021 non mancano: ci vuole un pizzico di creatività, utile anche ad alimentare la passione all’interno della coppia. Ognuno di noi fantastica durante l’anno su come festeggiare San Valentino, magari con una gita di coppia o un piccolo viaggio in Italia o all'estero. Quest’anno il giorno dell’amore cadrà di domenica, ed è perfetto per prendersi un po’ di tempo da passare con il partner, concedendosi delle ore super romantiche. Se non sapete dove andare a San Valentino 2021, una lista di spunti per un giorno indimenticabile.

Dove andare a San Valentino 2021

I divieti imposti dal governo ci impediscono di muoverci tra le regioni senza un motivo valido per farlo, ma ciò non significa che non si possa comunque fare qualcosa. Anzi, è il momento di riscoprire le bellezze territoriali, magari cercando dei borghi medioevali, da sempre mete ideali per un San Valentino tra amore e cultura. Allo stesso tempo, si può rimanere in città, soprattutto se è presente il mare: una passeggiata sulla battigia, prenotare al ristorante di pesce preferito, piccoli accorgimenti che rendono grande il giorno dell’amore.

Tra agriturismi, picnic, ristoranti e trattorie, abbiamo l'imbarazzo della scelta: dobbiamo solo decidere quale idea stuzzica la mente e soprattutto la passione. A proposito, se siete ancora indecise sul dono, vi diamo qualche spunto sui regali di San Valentino per lui. L’idea vincente è sempre quella di scegliere qualcosa di adatto, soprattutto legato ai gusti personali, per evitare delusioni e, fidatevi, sarà particolarmente apprezzato.

Prenota al ristorante: a pranzo si può per San Valentino 2021

Mangiare a pranzo fuori è sempre stato un modo per staccare dai fornelli, evitare di pensare al menù e soprattutto coccolarsi. A San Valentino, si può pranzare al ristorante e l'Italia, lo sappiamo, è una meta particolarmente apprezzata per le varie cucine regionali. In quale ristorante prenotare per San Valentino? Potete scegliere un locale che rappresenta per voi un ricordo: magari la prima trattoria in cui siete andati o la stessa in cui avete offerto il pranzo del ricevimento matrimoniale.

Ci sono anche moltissimi ristoranti che offrono scorci e viste panoramiche mozzafiato: è l'occasione di prenotare il tavolo migliore, senza badare a spese. Per il giorno di San Valentino, molte trattorie offrono dei menù personalizzati, spesso a tema: proposte culinarie e gastronomiche che viziano il palato, accompagnate con un bel flûte di champagne. Decisamente, è il momento di festeggiare, tra leccornie e bollicine.

Weekend di coppia in hotel

Un weekend insieme al proprio fidanzato o fidanzata è sempre il modo migliore per rigenerarsi, dimenticare la settimana lavorativa, trovare un po’ di pace e tranquillità. Si può prenotare in hotel per la giornata del 13 e del 14 febbraio all'interno della propria regione, scoprendo nuovi luoghi e soprattutto facendosi coccolare con pranzi da chef. Ci sono dei posti speciali in ogni regione: abbiamo la fortuna di vivere in Italia e partiamo decisamente avvantaggiati quando parliamo di gite fuori porta. Inoltre, prenotando in hotel, sarete solo voi due: nessun contatto esterno, spegnete il telefono e trascorrete ore speciali a coccolarvi.

Pranzo in agriturismo, a contatto con la natura

Secondo le restrizioni Covid, possiamo prenotare per il pranzo, ma non per la cena. Per fortuna, gli agriturismi in Italia per festeggiare un San Valentino romantico non mancano. Gli agriturismi offrono l'opportunità di allontanarsi dalla città, di bearsi della natura, di scoprire sapori territoriali nuovi. Il luogo perfetto per chi ama mangiare e magari fare una passeggiata dopo pranzo. Inoltre, è possibile fermarsi a dormire o prenotare per il weekend.

Una passeggiata romantica in montagna con picnic

Passeggiare mano nella mano, respirare aria pulita, sognare ad occhi aperti: è questo lo spirito di San Valentino. Probabilmente sono dei gesti che facciamo per tutto l’anno, ma che assumono un significato ancor più speciale il 14 Febbraio. Essere innamorati significa sapersi prendere cura del proprio amore, magari preparando un picnic a sorpresa, da consumare al parco o in montagna. Per chi vuole evitare la confusione e possibilmente rispettare le norme anti Covid, è possibile valutare una lista di luoghi di montagna o collina. Se siete appassionati di sentieri, conoscerete indubbiamente i posti migliori in cui rifugiarsi in due, lontani da occhi indiscreti. State pensando a che cosa scrivere sul biglietto insieme al regalo? Scegliete le frasi d’amore più romantiche di sempre, le citazioni che esprimono il vostro sentimento.