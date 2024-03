P aillettes, piume, drappeggi, spacchi, in versione corto o maxi. Per la festa dei 18 anni ogni ragazza è alla ricerca di un outfit speciale che la faccia sentire unica. E per una sera magari lasciarsi andare a un look inaspettato

“Quando hai solo diciott’anni, quante cose che non sai…”, canta Ligabue. Parole sante: se non sai ancora quale abito da indossare nel giorno della tua festa, ecco la guida shopping realizzata per te. Abbiamo selezionato i migliori vestiti per i 18 anni a prova di budget, restando su una soglia massima di 350 euro e avendo cura di proporti le tendenze moda più belle. Paillettes, tessuti dalla finitura luminosa, dettagli floreali scultorei, lustrini, piume e drappeggi ti guideranno nella scelta dell’abito perfetto per te. Per sentirti come tu desideri – principessa, diva o magari esattamente te stessa! – nel giorno più magico alla soglia della maggiore età. Che la caccia al vestito perfetto abbia inizio!

Guida shopping ai vestiti per i 18 anni sotto i €350

Come si sceglie quello giusto? Domanda non semplice, quando si hanno davanti tantissimi vestiti per i 18 anni, e per l’aggiunta uno più bello dell’altro. Il consiglio che ti diamo nel consultare questa guida è senz’altro di lasciarti ispirare dai colori e dai dettagli. Ricorda poi che il vestito dovrà essere perfettamente contestualizzato nella location scelta per la festa: sarà un party glamour con tanta musica? Sì a paillettes e lustrini: non perdere l’opportunità di brillare come una vera diva! Vuoi forse una cena elegante? Meglio puntare su abiti realizzati con tessuti fluidi, per un’eleganza sofisticata nel tuo giorno più magico. La maggiore età è un traguardo importante, celebralo con stile. E, soprattutto, scegli l’abito che – alla prima prova – ti farà sentire 100% te stessa.

Mini abito in raso con paillettes, Pinko, (in saldo a €183)

Vestito lungo con paillettes e dettaglio floreale, Mango (€180)

Vestito con paillettes, Zara (€69,95)

Abito monospalla lungo in jersey, Ralph Lauren (€279)



Abito con volant e scollo, Norma Kamali, su MyTheresa (€175)

Miniabito con scollo all’americana, Rotate, su MyTheresa (€340)



Minidress con paillettes, Self-Portrait, su MyTheresa (€340)

In raso effetto sottoveste, Atelier Emé (€290)

Miniabito in tessuto effetto metallizzato con piume, Oserée, su MyTheresa, (in saldo a €176)

Miniabito con paillettes e pizzo, Kocca ( €160)

Lungo in georgette e pizzo, Twinset (€320)



Abito chiffon in viscosa, Patrizia Pepe (in saldo a €194)



Abito in raso leggero, Pennyblack (€169)



Svasato con maniche a tre quarti, & Other Stories (€199)

Lungo in tessuto satinato e stampato, Armani Exchange (€220)