Altro che piccoli e minimali: di tutte le tendenze gioielli, gli anelli da cocktail restano fedeli a sé stessi. Sono voluminosi, vistosi e coloratissimi. L’effetto WOW non è un’opzione, anzi è la diretta conseguenza di una scelta accurata del prossimo gioiello che acquisteremo per il rientro in città. Nella nostra guida shopping ne troverai di preziosi, ma non solo. Vogliamo che un anello da cocktail sia alla portata di tutte, e che venga indossato con brio e nonchalance.

Storia dell’anello da cocktail

L’anello da cocktail – o meglio, la dicitura che lo associa alla circostanza specifica – deve la sua fortuna agli anni Venti, quando all’epoca del Proibizionismo le donne cominciarono a indossare vistosi gioielli durante le feste clandestine. L’anello era tra questi gioielli, e pare fosse consuetudine indossarlo alla mano destra, la stessa che avrebbe appunto sorretto il bicchiere da cocktail. Cosa li rendeva (e ancora oggi rende!) caratteristici? La grandezza, indubbiamente. Gli anelli da cocktail non passano inosservati per forme, colori e dimensioni. La verità è che però oggi esulano da qualsiasi condizionamento o parametro stilistico che li vede ristretti al puro lifestyle in sé. Nei look street style, a prescindere da quale momento sia della giornata, le it-girls li indossano offrendoci tutta l’ispirazione necessaria per sfoggiarli (con nonchalance) di giorno come di sera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: guida agli anelli da cocktail must-have

Tre parametri fanno di un anello… un anello da cocktail! Ricapitolandoli, trattasi di: forma, dimensione, colore. Al rientro in città dopo le ferie, ci attendono di nuovo gli aperitivi con le amiche. Ci sarà da raccontarsi le ultime novità, condividere gli aneddoti delle vacanze e, ovviamente, brindare. Se ami le tendenze gioielli, assicurati che al momento del brindisi ci sia un meraviglioso anello da cocktail al tuo dito. In questa selezione shopping ne abbiamo individuati alcuni – di ogni budget e per tutte le tasche, preziosi e non – che potrebbero fare al caso tuo. Cin cin!

Anello smaltato con punto luce in zirconia cubica, Bronzallure (in sconto a €77)

In ottone rosa con cristalli, Stroili (in sconto a €27,92)

Anello in ottone con cristalli, Sodini (€59)

Anello con placcatura in rodio e cristalli, Swarovski (€139)

Anello scultoreo a forma di fiore con perla finta, Bijou Brigitte (€12,95)

Anello in ottone con gemme in vetro, Oscar de la Renta, su MyTheresa (€300)

Bronzo placcato oro 24kt e pietra idrotermale, Rebecca (€189)

Anello in argento con zirconi, Brosway (€64)

Anello in argento 925 con zirconi, Amen (€89,90)