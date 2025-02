Non ce ne vogliano le tendenze accessori della moda primavera 2025 ma, dovendo proprio acquistare una borsa a spalla, che sia bella e soprattutto timeless! Sì, letteralmente “senza tempo”: di quelle perfette da indossare oggi, domani e dopodomani ancora. Di quelle che sarà difficile stancarsi anche quando le tendenze proporrano qualcosa di completamente nuovo e accattivante. Abbiamo passato in rassegna le borse a spalla da comprare ora, per i look primaverili (e non solo). ll risultato? Un manuale di stile pronto a guidarti nell’accessorio non plus ultra di questa stagione, da abbinare (con facilità) in tutti i tuoi look da giorno.

Idee look: come abbinarle?

La prerogativa essenziale delle borse a spalla è la praticità. Che siano maxi e capienti, proprio come piacciono alle it-girls protagoniste dello street style. Le silhouette bombate vanno per la maggiore (come tendenza hobo decreta da ormai molte stagioni), ma anche quelle più squadrate ben si prestano a coniugare comfort, stile e versatilità. Nei look street style delle capitali della moda, ne abbiamo avvistate sia in pelle sia in camoscio: due texture differenti ma ugualmente valide che, se declinate nel colore giusto (a contrasto con giacche e pantaloni in denim), sapranno conferire carattere e brio a tutte le tue prossime mise.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le borse a spalla da comprare ora

È ai look della primavera che verrà che stiamo già guardando: non lasciamo che le ultime settimane di inverno eclissino la nostra voglia di colore. In questa oculata selezione di borse a spalla da comprare ora troverai le declinazioni cromatiche più interessanti: il verde oliva, la nuance cammello, il color borgogna, ma anche il rosa pesca, il giallo e il rosso. Vogliamo davvero offrirti tutta l’ispirazione necessaria per trasformare il must-have della prossima dolce stagione in un accessorio a prova di gioia. Dai formati più piccoli a quelli maxi, dalle silhouette a mezzaluna alle shopper, ecco di sotto le proposte shopping a cui sarà impossibile resistere.

Con borchie e impunture, Zara (€25,95)

In pelle dalla finitura lucida, Arket (€199)

Shopper con chiusura a calamita, Pull&Bear (€29,99)

In pelle e con logo frontale, Coccinelle (€330)

In pelle scamosciata e con forma a mezzaluna, Rouje (€350)

Con chiusura con zip, taschine interne, manico e tracollina regolabile e removibile. Carpisa (€35,95)

In morbido camoscio, Primadonna (€79,99)

In pelle liscia e con chiusura cilindrica, Furla (€280)

In pelle texturizzata, Mandarina Duck (€255)

In pelle e con chiusura magnetica, Gianni Chiarini (in sconto a €195)

Shopper con pochette interna, Tamaris (€69,95)

Dalla silhouette a bisaccia a due scomparti, Polo Ralph Lauren (€799)

Leggi anche Borse a tracolla: idee shopping per la primavera 2025

Leggi anche I vestiti animalier da indossare a 50 e 60 anni