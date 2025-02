A febbraio fa freddo, questo è poco ma sicuro. Eppure, qualche parentesi mite ci fa già pregustare la dolce primavera che verrà. Come avvicinarsi dunque con eleganza e coolness allo stile della mezza stagione? Abbiamo rubato 5 idee ai migliori look street style per capire, una volta per tutte, come vestirsi a febbraio. Il risultato è tutto qui, in questo manuale di stile pensato per essere – da qui fino all’arrivo della primavera – la guida definitiva ai tuoi prossimi styling. Pronta?

1. Come vestirsi a febbraio: gonne scampanate e stivaletti

Ben venga indossare i collant, velati o doppi. Se invece senti di voler sfidare il freddo, lo street style ti invita a sfoggiare (di già) le tue slingback preferite con i calzini tono su tono. Una combinazione di stile che va a reggere il gioco alle gonne scampanate e maxi, in perfetto abbinamento con i maglioni pesanti. Lascia che questo look ti presenti l’idea di partenza, non sentirti obbligata a copiarlo alla lettera: sotto la gonna, noi diciamo sì anche a stivali e stivaletti. Ma solo per il momento: quando marzo arriverà, ballerine e slingback saranno pronte a portata di mano!

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Maglia dolcevita, blazer e pantaloni di pelle

Come vestirsi a febbraio? Con la nostra amatissima maglia dolcevita nera non si sbaglia. Un vero passepartout che sta bene con tutto, dai jeans ai pantaloni a sigaretta, fino a quelli dritti e in pelle che ritroviamo essere co-protagonisti di questa mise. Sopra la maglia dolcevita, inoltre, questo look street style ci ricorda quanto possa essere strategico stratificare un blazer. Pesante o leggero, a te la scelta. E per concludere il look, borsa a tracolla e décolletées con plateau.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Jeans e stivaletti, tutti i giorni in ogni momento del giorno

Il freddo di febbraio chiama a sé la combinazione più cool – e più adorata, ça va sans dire – dello street style: i jeans con gli stivaletti. Al di sopra, lo styling chiama poi maxi piumini e sciarponi colorati (altro accessorio sine qua non di questa stagione!). Tra gli abbinamenti più avvistati troviamo sicuramente i jeans dritti con gli stivaletti texani: la coolness dei camperos è innegabile. Se invece vuoi canalizzare nel tuo look uno spirito casual, sì agli stivaletti in montone. Caldi (anzi, caldissimi) e comodi. Perfetti anche con i jeans cargo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Pantaloni cargo e sneakers, per essere casual ma cool

Mettiamoci comode, non dobbiamo mica essere sempre chic! La moda inverno 2025 ci chiama ad approcciare queste fredde giornate di febbraio con lo stesso animo cool delle it-girls regine di street style. Un esempio è qui, proprio sotto i nostri occhi. I pantaloni cargo fanno da protagonisti nel look insieme a sneakers e felpa grigia. Sapientemente abbinato di sopra, un piumino verde con cappellino alla pescatora tono su tono.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a febbraio: cappotto cammello e pantaloni metal

Del cappotto color cammello non ne avremo mai abbastanza: un pezzo timeless è un pezzo timeless oggi, domani, sempre. Ma come indossarlo per iniziare a dirigersi verso la stagione primaverile? Semplice, con capi inaspettati. Come, ad esempio, questi pantaloni dalla finitura effetto-metallizzato. Che trovano spazio sotto una maglia nera stratificata sopra una camicia bianca. Dulcis in fundo, l’accento cromatico: il beanie azzurro.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Ecco i vestiti midi da comprare ora, perfetti anche per il transition style