Le tendenze accessori della moda per la prossima stagione ci parlano di praticità. Nelle nostre giornate dinamiche e sempre in giro per la città, avere le mani libere è sinonimo di concretezza (oltre che una vera priorità). Quali must-have per la primavera 2025 – se non le nostre amatissime borse a tracolla – per portare alla massima espressione questa visione? Abbiamo selezionato per te le idee shopping da tenere nel tuo radar in vista della dolce stagione in arrivo. Sono a prova di piccoli, medi e grandissimi investimenti: a ognuna la sua, in base a budget e necessità.

Come abbinare le borse a tracolla?

Per un abbinamento facile e sempre impeccabile, punta sulla borsa a tracolla di colore nero. Che sia mini o maxi (la scelta del formato sta a te!), ricorda che un colore neutro è l’ideale per poter fare affidamento sulla tua alleata di stile in ogni momento. In questo look street style, troviamo una borsetta a tracolla nera fondersi a meraviglia con una mise in vellutino a coste.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Domanda lecita: e con il denim stampato? Le tendenze street style ci invitano a portare l’attenzione sulle proposte meno consuete, come ad esempio borse e accessori con dettagli inaspettati. Stampe, colori, borchie. Non c’è limite alla fantasia: vedere per credere (in foto sotto) la borsa Loewe che per noi è fonte di ispirazione!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le borse a tracolla per la primavera 2025 da comprare ora

E shopping (scatenato) sia, via libera alla caccia della prossima borsa a tracolla alleata dei nostri look. Le proposte in questa guida all’acquisto variano in formati e dettagli, cercando di venire incontro a qualsiasi esigenza. Troverai la classica borsa a tracolla nera (ideale per non dover ragionare troppo sugli abbinamenti), ma anche quelle in cui la pelle color cammello si alterna a dettagli in tela. Tra le borse griffate non mancano poi i più iconici loghi a vista. Se senti che la primavera è la stagione giusta per investire, punta su Gucci o Saint Laurent. Per un acquisto low budget, lasciati guidare invece dalla sperimentazione delle borse a tracolla colorate o con fantasie animalier.

In pelle, lino e cotone. Coccinelle (€298)

Con patta e manico, Zara (€39,95)

In pelle liscia e con chiusura con patta, Furla (€475)

Realizzata con materiali vegan e 100% riciclati, Themoirè (€365)

In pelle texturizzata, Mandarina Duck (€215)

Con fibbie regolabili e chiusura a zip, Mango (€39,99)

Con stampa animalier, H&M (€24,99)

Con chiusura con patta a calamita, Gianni Chiarini (€225)

Borsetta a tracolla con catena metallica, Amato Daniele (€599)

Con tracolla arricciata, Desigual (€69,95)

Con monogramma iconico della maison, Gucci, su MyTheresa (€1900)

Borsetta porta-cellulare con tracolla, Saint Laurent, su MyTheresa (€600)

