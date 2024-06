T orna l'estate, tornano i pantaloncini a righe. Infallibili must-have del guardaroba di stagione, scopriamo subito quali acquistare per i nostri look più cool e chic. Senza omettere un po' di sana (ed elegantissima) ispirazione dalle passerelle delle sfilate

In denim, di cotone, in lino o dall’effetto boxer maschili: i pantaloncini a righe continuano a destare fascino, senza se e senza ma. La moda estate 2024 lo conferma, d’altronde si tratta di un capo trasversale e versatile, interpretabile sempre in chiave sia cool sia chic. A darne prova sono due delle proposte di grande ispirazione che arrivano dalle sfilate moda primavera-estate 2024 (te le sveliamo più sotto) e le idee shopping da tenere in considerazione per i prossimi acquisti. Pronta?

Come indossare i pantaloncini a righe?

Se impreziositi da lustrini, paillettes, cristalli e perline, i pantaloncini a righe sanno essere davvero eleganti. Specialmente se a formare le righe sono proprio le stesse paillettes: un’alternativa glamour ai modelli più classici. Un esempio tangibile è quello che porta la firma e la visione creativa della casa di moda Elie Saab: hai mai pensato di indossare un tailleur (lussuosissimo, certo!) composto da blazer e pantaloncini a righe? La risposta è qui, proprio sotto i nostri occhi. E il risultato è un tripudio di luce ed eleganza.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Elie Saab primavera-estate 2024

In una versione molto più casual e versatile, ecco i pantaloncini a righe secondo Isabel Marant. Sono leggermente sgambati per enfatizzare la silhouette femminile. Ed elasticizzati in vita per garantire una vestibilità morbida e facilmente adattabile alla propria taglia. Anche qui, troviamo il nostro must-have assoluto in abbinamento a un top en pendant, perfettamente coordinato nella fantasia: la strategia migliore per un look davvero impeccabile.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Isabel Marant primavera-estate 2024

Shopping: idee moda per i look estate 2024

Dall’aspirazione al pratico, veniamo alle proposte shopping più democratiche per portare i pantaloncini a righe nei nostri look daily. Il guardaroba femminile strizzerà senz’altro l’occhiolino ai modelli più casual e meno sofisticati. Primi, tra tutti, i pantaloncini in denim su cui le righe sono stampate in nuance a contrasto. Non mancano poi quelli in cotone, in cui le righe possono presentarsi anche in versione optical per un’interpretazione ancor più creativa e briosa. Sì anche agli shorts che ricordano il modello boxer maschile: una tendenza moda che continua, imperterrita, a resistere al passare del tempo.

Pantaloncini in denim a righe, Motivi (€64,90)

Boxer in misto cotone, Benetton (€59,95)

Boxer a righe con vita elasticizzata, Stradivarius (€17,99)

Bermuda a righe rosa, MC2 Saint Barth (€139)



Shorts in lino a righe, H&M (€19,99)

Shorts comodi a righe, Uniqlo (€19,90)

Shorts larghi in cotone, Sandro (€125)

Pantaloncini in cotone a righe, Reserved (€17,99)

Shorts in popeline di cotone a righe, Gucci, su MyTheresa (€490)



Shorts in seta a righe, Ami Paris, su MyTheresa (€198)



Con righe optical, H&M (€25,99)



Shorts con vita media elasticizzata, Zara (€25,95)

In denim a righe, Mango (€35,99)