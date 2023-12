C ome stupire i piccoli di casa? Accorriamo in tuo aiuto con la nostra guida ai regali: per te, tante idee moda e giochi - rigorosamente sotto i €100 - da "affidare" a Babbo Natale

Esiste qualcosa di più prezioso della magia del Natale? Agli occhi dei più piccoli, l’arrivo di Santa Claus con i suoi doni speciali è un momento di grande emozione: come stupirli? Prepariamoci alla mattina del 25 dicembre. Obiettivo: regalargli gioia infinita. Qui troverai la nostra guida ai regali di Natale 2023: idee moda e giochi per bambini e bambine, tutte sotto i 100 euro. Che la caccia abbia inizio!

Regali di Natale per bimbe: le idee moda sotto i €100

Un vestitino da vera fashionista, un cardigan in filato soffice, un cappellino o un cerchietto grazioso per caratterizzare ancora di più il look delle bimbe più vanitose della famiglia. Le idee regalo per femminucce sono tante, si gioca con colori e dettagli come fiocchi, tulle, brillantini e applicazioni. Scopri subito le nostre proposte e lasciati ispirare.

Calzini rossi con fiocco, Nanàn (€11)

Dolcevita con motivo cerbiatta, Du Pareil au même (€12,99)

Cerchietto in Technowool a quadri, Il Gugo (€65)

Abito in tessuto effetto taffetà con fiocco oversize, Jacardi Paris (€79)

Completo con abito a righe marinière in cotone per bebè, Petit Bateau (€55)

Sneaker con applicazione di unicorno e dettagli multicolore, Geox (€69,99)

Maglia jacquard con cuori, Twinset (€110)

Set calzini in misto cotone, Ralph Lauren (€19)

Giacca corta in misto lana, Zara (€49,95)

Cardigan in filato morbido, Uniqlo (€19,90)

Vestito con paillettes e inserti in tulle, Billieblush, su Luisaviaroma (€99)

Berretto ricamato in feltro, Kenzo Paris Kids (€60)

Regali di Natale per bimbi: le idee moda sotto i €100

Sportivo o principino? In qualsiasi modo piaccia vestire al tuo bimbo, qui troverai qualche idea moda per i suoi prossimi look. Abbiamo selezionato le felpe con e senza cappuccio, i cardigan, le T-shirt, le scarpette da ginnastica e anche gli orologi da polso più cool. Perfetti anche per i nipotini e i figli delle tue amiche!

Felpa con interno in morbido pile, Okaidi (€22,99)

Giacca reversibile con cappuccio, The North Face (€90)

Confezione regalo con stivaletti e cappellino per bebè, UGG (€89,95)

Cardigan con cappuccio a tema animali, Next, su Zalando (€28)

Cardigan in maglia jacquard, H&M (€25,99)

Sneaker bambini modello Gazelle, Adidas (€75)

T-shirt di cotone con stampa di Daffy Duck, Monnalisa (€99)

Felpa con stampa dello spazio, Molo (da €59)

Orologio per bambini a tema dinosauri, FlikFlak (€40)

T-shirt in cotone biologico, Stella McCartney Kids (€50)

Pile in sherpa con abbottonatura, Columbia (€40)

I migliori giochi sotto i €100

Scartare i regali di Natale, che emozione! Bambole, costruzioni, trenini, libri divertenti e anche giochi montessoriani: in questa sezione puoi trovare di tutto un po’ per stupire i piccoli di casa con doni che li intratterranno stimolando la loro curiosità e intelligenza. E non dimenticare di incartarli con un grande fiocco!

La boutique alla moda di Barbie, Mattel (€35)

Jurassic World, Indominus Rex Attacco Mimetico (€65,99)

Frozen Castello di Elsa ad Arendelle, Disney (€72,99)

MEGA Pokémon Kinetic Pikachu (€87,99)

Arco montessoriano, Sklum (€64,95)

Wish, Asha di Rosas, Disney (€19,99)

Mini-skate multipack con scarpine, Hot Wheels (€14,99)

Storie sotto l’albero, uno speciale volume cartonato in grande formato con le migliori avventure realizzate da grandi autori Disney (€27)

Cassa audio Bluetooth®: il Personaggio Sonoro Ele l’elefante riproduce le canzoni preferite da bambini e bambine. FABA (€49,90)

Borsette dei segreti, Polly Pocket (€28,99)

Set di 6 bambole colorate senza sostanze nocive, Stokke (€49)

Mappamondo interattivo parlante con penna a lettura ottica, Clementoni (€69,90)

Microscopio professionale facile da utilizzare per studiare il microcosmo e ingrandirlo fino a 600 volte, Clementoni (€25,90)

Cofanetto con 57 carte classificate per scoprire gli animali e i continenti + libro, Il mio Cofanetto Montessori, di Ippocampo Edizioni (€19,90)

Torre da accatastare in 7 pezzi a tema Safari Tigre, Freekids Montessori (€24,90)

Playset Carico Merci 3-in-1, Il Trenino Thomas, Fisher-Price (€39,99)

Personaggio di Batman, Lego (€37,99)