Quante volte ti sei domandata come abbinare i gioielli in oro e argento? Magari non sempre hai trovato la risposta definitiva (ma stai serena: la perfezione non esiste!), magari qualche volta ti sei lasciata andare al piacere di styling fantasiosi… senza poi sentirti pienamente soddisfatta. Bene, per mettere ordine alle idee, abbiamo fatto il punto su 5 idee di stile valide e soprattutto semplici da replicare. Nostre complici sono le it-girls dello street style, da cui prendiamo volentieri ispirazione per i nostri prossimi look in cui le tendenze gioielli della moda primavera 2025 fanno da protagoniste.

Come abbinare i gioielli in oro e argento? Spille, spille, spille!

Non tutto deve per forza avere un ordine preciso, anzi a volte l’ordine nasce proprio dal caos. Lo dimostra l’abbinamento di queste spille appuntate con straordinaria creatività sul collo a revers di un classico blazer nero. Sono loro a dare carattere e personalità al look! Nuove o vintage, di bigiotteria o preziose, queste spille ci dimostrano come il mantra more is more sia spesso una strada validissima per lo styling dei gioielli. Non solo il colore oro viene abbinato all’argento, ma subentrano anche altre tonalità: il rosso, il verde, il nero, la nuance lavanda. Chi più ne ha ne metta.

Bangle dorati e anelli argentati, il risultato è chic!

Occhi puntati sull’abbinamento del bracciale dorato con l’anello argentato: lo styling funziona perché entrambi i gioielli presentano delle linee molto affini tra di loro. Il design che li caratterizza crea un continuum armonico, che conferisce anche ulteriore eleganza alla mise in cui il blazer bianco è perfettamente abbinato alla borsa in pelle color cioccolato. Da aggiungere, eventualmente, una collanina. Dorata o argentata? Sarai tu a deciderlo.

Cerchietti argentati e (maxi) collane dorate

Per non passare inosservata, cosa scegliere se non proprio un maxi collier in metallo dorato? Non c’è minimalismo, solo tanta grinta e tanta determinazione: ciò che occorre per indossare questa maxi collana con ciondoli a forma di medagliette. C’è comunque una ricerca di analogie: chissà che le medagliette tonde della collana non vogliano in qualche modo richiamare la forma degli orecchini a cerchio di colore argento. Un abbinamento che funziona!

Bracciali argentati… e accessori dorati?

Si può – o non si può – indossare gioielli argentati con accessori contraddistinti da profilature dorate? La risposta arriva dallo street style: si può. D’altronde, davanti alla voglia di osare (anche con nuance più audaci, vedi ad esempio il colore rosso vernice di questa borsetta a tracolla), possiamo forse tirarci indietro?

Come abbinare i gioielli in oro e argento: orecchini e piercing

Il troppo stona, ma non in questo caso. Qui si gioca con i volumi, con le forme, con i colori. E il risultato finale è vincente. Non è necessario portare dei piercing così grandi per ottenere lo stesso risultato: va bene anche sperimentare lo styling dell’oro e dell’argento attraverso cerchietti di svariate dimensioni.

