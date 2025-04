Fai spazio alla coolness, è arrivato il momento di intercettare la tendenza scarpe più urban della moda primavera 2025. Protagoniste indiscusse di questa stagione sono loro, le migliori sneakers con il plateau da comprare ora (e alle quali è assolutamente difficile dire di no). In questa guida shopping te ne consigliamo di bellissime, tutte a portata di budget piccoli o grandi: a te la scelta della scarpa perfetta su cui investire adesso. E non dimenticare di passare in rassegna anche come le indossa lo street style!

La tendenza plateau dallo street style

Urban sì, ma anche romantiche e chic. Lo street style internazionale non ha dubbi: le scarpe con i plateau chunky si indossano in modo ibrido e trasversale, non solo con i jeans ma anche con i vestiti lunghi. Il nostro consiglio, se è la prima volta che ti approcci a questa tendenza, è di cominciare dalle sneakers monocromatiche. Tutte bianche saranno semplicissime da abbinare, ma anche quelle declinate nelle tonalità creamy saranno di supporto negli styling più facili. Per esagerare quel tantino che basta, punta sui colori più accesi o sui dettagli più imprescindibili: glitter, finiture metalliche, nuance inaspettate.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

Foto Lauchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori sneakers col plateau da comprare ora

Colorate o interamente bianche? Con suola minimale o chunky? Le migliori sneakers col plateau su cui scommettere adesso ci offrono solo l’imbarazzo della scelta. Non solo in fatto di budget ma anche in fatto di stile. Le tendenze scarpe della moda primavera 2025 ci esortano a prediligere sì il minimalismo dei grandi classici (esiste qualcosa di più timeless di una sneaker bianca?), ma anche la personalità nascosta da dettagli eccentrici come gli inserti in glitter, le bande laterali nelle nuance fluo, le suole in gomma sporgente e i dettagli gioiello. Insomma, il diktat parla chiaro: nelle sneakers con il plateau si racchiude un mondo. Di infinita coolness!

Con intersuola di strati in gomma, Adidas, su Zalando (€119,99)

In tela di cotone traspirante, Superga (€80)

Con plateau bicolor, Puma (in sconto a €60)

In pelle e con lacci in tessuto tecnico, AGL (€340)

Con suola extralight con righe verticali, Hogan (€430)

In denim bicolore, Michael Kors (€195)

Con plateau sporgente in gomma, Vic Matiè (in sconto a €221,40)

Con suola platform ammortizzante, Geox (€119,90)

In raffia, Primadonna (€59,99)

Con dettaglio gioiello floreale, Tosca Blu (€169)

In pelle e con plateau in gomma, CULT (€109)

Con dettaglio glitter, D.A.T.E (€195)

