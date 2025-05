Benvenuto, maggio! Entrando nel vivo della stagione primaverile, ci avviciniamo con gioia ai primi diktat estivi percependo la spensieratezza con cui (inevitabilmente) arrivano a coccolarci. Ci si sveste dei capi più pesanti e tutto si fa più leggero: il look, il guardaroba, lo spirito! In questa mini guida di stile abbiamo 5 suggerimenti da darti su come vestirsi a maggio. Un mese tendenzialmente più caldo, che spiana la strada al solstizio d’estate del prossimo giugno. E a tutto lo stile con cui desideriamo sentirci chic (e cool!) qui ed ora.

Come vestirsi a maggio: gonne a tubino e camicie abbinate

Abbiamo definitivamente detto addio ai collant: siamo tutte d’accordo? Adesso tocca rendere gloria alle gonne a tubino, sfoggiandole a gamba nuda e in abbinamento con un paio di slingback con tacco stiletto. Sì allo styling della gonna a tubino con una camicia aderente perfettamente abbinata. In alternativa, prediligi l’idea del completo spezzato. Nel look street style che ti proponiamo in foto sotto, a fare da fil rouge è il colore grigio. Lì dove fa da protagonista un cardigan tono su tono con camicia nera, sentiti libera di fantasticare con una camicia bianca!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a maggio: righe e quadretti per i tuoi look

La maglia polo a righe è un grande classico del guardaroba casual femminile. Ora che fa finalmente caldo, non devi più tenerla nascosta sotto giacche e giubbini leggeri. Lascia che sia protagonista del look! E sentiti libera di sperimentare lo styling anche in abbinamento con una minigonna a quadretti, o magari degli shorts. Il risultato finale darà vita a un mix & match inaspettato, reso ancor più casual e nonchalante da sneakers o ballerine.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a maggio: T-shirt e pantaloni a zampa

Ode alla T-shirt bianca, il must-have indiscusso della moda primavera-estate 2025. Un pezzo timeless e sempre coerente nei look casual chic di questa stagione. In questo look street style la ritroviamo abbinata a dei semplici pantaloni beige a vita alta e dal la gamba ampia. Sofisticati quanto basta, minimali quanto necessario. Sperimenta questo abbinamento con stivaletti animalier finché il clima consente, poi passa alle slingback oppure ai sandali alti. Via anche il capospalla appena il caldo ci farà compagnia anche pomeriggio e sera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Vestiti a tubino, semplici e minimali

Una giornata calda e via, la voglia di svestirci e sentirci a nostro agio nei look estivi torna a farci compagnia. Il primo passo per approcciare le tendenze estive è non pretendere troppo dal nostro guardaroba: lasciati guidare dall’impeccabile minimalismo di un tubino bianco, al quale abbinare una borsa en pendant e morbide décolletées con il tacco. In alternativa, sì anche a ballerine e sandali con il tacco a blocco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Abiti lunghi a maniche corte

Come vestirsi a maggio se non riassaporando l’ebrezza dei vestiti lunghi a maniche corte? Finalmente puoi sfoggiarli senza dover stratificare altro al di sopra. Rendili protagonisti dei tuoi look insieme alla scarpa che più si adatta al contesto d’uso: un paio di sneakers, una friulana, una ballerina. La scelta sta a te. E non dimenticare i gioielli: oro o argento, per il tocco bling-bling che illumina il tutto!

Foto Launchmetrics/Spotlight

