Sentirsi belle e allo stesso comode. Probabilmente è questo il vero desiderio delle donne del nostro tempo: una moda che smentisca il mantra per cui per essere attraenti si debba soffrire un po’. Un detto (per fortuna) non più vero. Per questo con la campagna Underwater, Ragno – brand che ha i suoi natali nel lontano 1879 – lancia la nuova collezione Primavera/Estate 2025 che fa della comodità e della versatilità il suo centro di gravità.

Underwater è la nuova campagna Ragno per la P/E 2025

Pantaloni che non stringono in vita, senza zip o bottoni, che ci accompagnino dal mattino alla sera, tra i mille scenari quotidiani che si prospettano davanti a noi. Potrebbe sembrare un sogno e invece è stata un’invenzione di Ragno che, prima che il Covid lo rendesse palese a tutti, ha capito che il Lifewear è quello che ci interessa davvero. Vogliamo capi che ci facilitino la scelta quotidiana dell’outfit, ma allo stesso tempo vogliamo che siano belli, confortevoli e adatti a più occasioni. E sulla scia di questa filosofia il brand italiano ha realizzato la sua nuova campagna dal titolo Underwater. È proprio sott’acqua che le atlete di nuoto artistico Veronica Gallo, Lucrezia De Mari, Maria Elena Gandini, Giada Finco danzano la coreografia ideata da Joey Paccagnella, ex Atleta olimpica e Responsabile Tecnico

della Nazionale giovanile italiana di Nuoto artistico.

Così la loro arte diventa il mezzo di presentazione della nuova collezione Primavera/Estate del marchio. A realizzare il film della campagna è Matt Evans (Casa di produzione Deep Altitudes), che con il suo obiettivo subacqueo ha restituito la magia dell’acqua, ma anche la naturalezza dei movimenti delle atlete. Per la produzione è stata scelta una location d’eccezione, Y-40 The Deep Joy. Mentre Marta Del Grandi, cantautrice e musicista, ha confezionato la musica prodotta in esclusiva per Ragno. Infine, la direzione creativa è di Daniela Zuccotti, che da due anni è consulente di comunicazione e guida il team creativo sotto la visione di Matteo Restelli, Direttore Commerciale di Ragno.

Underwater, la nuova campagna Ragno. Courtesy of Press Office

Underwater, la nuova campagna Ragno. Courtesy of Press Office

La nuova collezione P/E 2025 di Ragno celebra la libertà

«Abbiamo scelto l’acqua, la forma più limpida di benessere che le persone conoscano. La sensazione più tangibile e vicina a quella che si prova indossando uno dei nostri capi» racconta Marco Restelli. Perché la nuova collezione Ragno vuole essere garanzia di comfort, ma anche un mezzo di libertà per le donne che scelgono di indossarla. E protagonisti saranno i colori tenui e caldi che tanto ci piacciono durante la stagione estiva. Pantaloni fluidi a palazzo, camicie e blazer i capi must have della collezione: i grandi classici del guardaroba femminile che con il tocco personale di ognuna di noi diventano sempre nuovi e ci sussurrano che la vera bellezza arriva quando stiamo bene nella nostra pelle.

