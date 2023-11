C orto o lungo? Lasciati consigliare: mini è agile, maxi è caldo. Ma prima che il freddo ti piombi addosso, non perdere l'occasione di consultare questa guida shopping al piumino, alleato indiscutibile dei look contro il grande freddo

Non solo trench e cappotti! La moda autunno-inverno 2023-2024 farà fronte al grande freddo sfoggiando il suo migliore alleato, aka il piumino. E se sei ancora in dubbio sulla tipologia di taglio che più fa per te, prendi ispirazione dai migliori look street style che ne fanno must-have imprescindibile. C’è chi porta il piumino corto aperto, sopra la camicia bianca. Chi invece lo preferisce abbottonato e sopra look total black. Spazio anche al piumino lungo color cioccolato, nuance (golosissima) che trova spazio sopra pantaloni e maglie dolcevita in tonalità cromatiche perfettamente in palette.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Colorati e voluminosi: i piumini corti

Dire “piumino corto” spalanca le porte a infinite possibilità, tutte validissime. La moda autunno-inverno 2023-2024 strizza l’occhiolino a proposte interessantissime, caratterizzate da elementi strutturali fondamentali per affrontare il freddo. Come il cappuccio, che quando fa freddo diventa un vero alleato. Ma anche collettoni, cerniere zip super pratiche, tasche maxi, forme cocoon super avvolgenti e cinture per evidenziare il punto vita.

Mantellina con interno di fibra sintetica riciclata, Canadian (€209)

Oversize di nylon, imbottito eco-down, Ciesse Piumini LAB Zero/0 (€429)

Elegante di linea godet con mezze maniche, Duvetica (€680)

Slim, di nylon tecnico antigoccia, Pennyblack (€249)

Parka imbottito con ampio collo di faux fur, Silvian Heach (€280)

Piumino di nylon dal volume puffy, Yes Zee (€104,90)

Nuvole di morbidezza: i modelli lunghi

Per le più freddolose, ecco invece la nostra guida shopping ai piumini lunghi. Protagoniste assolute sono le impunture: orizzontali, a rombi o zig zag? Qualsiasi versione tu preferisca, sarà certamente a prova di tendenze moda inverno 2023. Anche il colore gioca la sua parte: un classico piumino lungo e nero sarà senz’altro ben accetto nel guardaroba, ma hai valutato già la possibilità di puntare su nuances vitaminiche ed elettrizzanti? Aggiungi carattere al tuo inverno con il fucsia e l’arancione, non te ne pentirai.

Parka di raso tecnico con maniche staccabili, Duno (€550)

Maxi piumino lungo bordato di faux fur, Geox (€359)

Piumino morbido di materiale certificato RDS, Marc O’Polo (€449,95)

Nylon lucido antigoccia, imbottito di vera piuma, Marina Rinaldi (€510)

Trapuntato, reversibile, di taffettà tecnico antigoccia, Max&Co. (€375)