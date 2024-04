È il simbolo della libertà per eccellenza: la minigonna, nata negli Swinging Sixties londinesi, continua a esercitare su di noi un fascino senza tempo. Ed è tornata, anche questa primavera, per insegnarci il principio della spensieratezza

Fu Coco Chanel la prima ad accorciare gli orli delle gonne: taglio dopo taglio, come un atto di ribellione ed emancipazione. Ma la minigonna nel senso proprio del termine fu un’invenzione di Mary Quant, la stilista inglese che negli anni Sessanta – gli Swinging Sixties – decretò a Londra la nascita della minigonna. Fu un successo. Quel nuovo capo da indossare, ribelle e tutt’altro che sconsiderato, era lo specchio di una nuova generazione di donne che, all’alba anche della nascita della pillola anticoncezionale, desiderava solo una cosa: emancipazione. In quella nuova ondata di femminismo, ecco la miniskirt acquisire ancora più valore.

Specchio del suo tempo, di quella generazione e di tutte quelle che sarebbero venute dopo, la minigonna continua a riscattare successi oggi come ieri. È infatti una delle tendenze moda più indiscusse della primavera 2024, ed è per questo che abbiamo pensato a questo manuale di stile per invitarti a scoprire come indossarla e quali acquistare.

Come abbinare le minigonne?

Lo street style, nostro buon consigliere in fatto di tendenze moda primavera 2024, ci ricorda anche questa stagione che possiamo indossare le minigonne nei modi più disparati. Indispensabile però sarà lavorare sulle proporzioni per far sì che il look sia perfettamente armonico. Ad esempio, in foto sotto, ti proponiamo una mise che ruota intorno allo styling della minigonna nera in chiave tono su tono. Per bilanciare proporzioni e simmetrie, non è stato scelto un crop top che lascia l’ombelico a vista. Anzi, dove l’orlo della gonna si accorcia, lì si allunga quello della camicia nera, lasciata al di sopra della miniskirt per un risultato finale più casual che chic. Versatilità è infine la parola d’obbligo di questo ensemble, e lo dimostrano le ballerine slingback. Tono su tono anch’esse, per un perfetto look total black.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E se volessi giocare con qualche accento cromatico? Sentiti libera di procedere. Puoi creare dei look color blocking per sprigionare tantissima energia, oppure lavorare su uno styling composto da capi basic e dettagli inaspettati. L’esempio è in foto sotto, nuovamente nel look da cui ti invitiamo a prendere ispirazione questa primavera 2024. Minigonna grigia, giacca nera e due accessori sublimi: i gambaletti (portati in modo eccellente con le slingback col tacco) e una borsetta (griffata Fendi, ça va sans dire) in una nuance che ricorda la delicatezza del color pesca. Resta centrale il focus sulla minigonna, che nel look svolge un ruolo centrale: enfatizza la femminilità dell’intero ensemble.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: le gonne corte da comprare adesso

Dalla teoria alla pratica, pronta per fare shopping? Tocca a te pensare adesso come esprimere la tua identità e la tua femminilità attraverso i tuoi look. In questa gallery ti proponiamo i must-have a prova di budget, pensati per rispettare ogni tasca. Ovviamente, non possiamo fare a meno di interpretare il concetto di minigonna secondo le migliori tendenze moda primavera 2024: tweed, denim, cotone, effetto camoscio, paillettes, dettagli scultorei… c’è tutto ciò che ti occorre per rendere la scelta della tua miniskirt un atto di individuazione e affermazione di chi sei, così come sei. Buono shopping!

In morbido tweed, United Colors of Benetton (€59,95)

Con maxi fiore scultore, Mango (€49,99)

Minigonna pantalone in misto lino, Uniqlo (€29,90)

In morbido tweed, Stefanel (€63)

Minigonna in jersey, Max&Co. (€109)



Minigonna con paillettes, Zara (€39,95)

In jersey suede, Pennyblack (€99)

Minigonna in denim a portafoglio, Calvin Klein (€99,90)

Minigonna in taffetà, Pinko (€265)

Minigonna cargo, H&M (€25,99)

Con paillettes, & Other Stories (€129)