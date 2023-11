F idati: il vestito perfetto esiste. E non è solo quello che ti sta divinamente: per essere tale, devi esser certa di volerlo indossare per tutte le stagioni a venire, senza stancarti mai. Coniugando stile e qualità in un capo passepartout in ogni stagione

I cosiddetti vestiti 4 stagioni rappresentano un’autentica sfida, proprio come lo è la costruzione di un capsule wardrobe di qualità. Via l’idea che debbano essere specchio preciso delle tendenze moda autunno-inverno 2023-2024! Ci serviremo però delle proposte di questa stagione per selezionare ciò che sicuramente ci piacerebbe indossare tutto l’anno, in modo trasversale, in qualsiasi stagione. Quali modelli si prestano meglio? Sicuramente quelli di cui si è certe di non stancarsi mai. Scopri subito la nostra selezione per te.

Vestiti 4 stagioni: quali sono i modelli passepartout?

Anche fashioniste e icone di street style puntano su vestiti – lunghi, midi e corti – che ben funzionano tutto l’anno. Accade ad esempio con gli abitini in tweed (un tessuto, tra l’altro, molto caro a Mademoiselle Chanel e alla storia della griffe), perfetti sia con sia senza collant. Analogo è il discorso dei vestiti in maglia: che siano lisci o a coste, con una percentuale piccola o grande di lana, li troverai senz’altro utili d’inverno (ben stratificati sotto un blazer e un cappotto di lana) come d’estate in montagna.

Posto d’onore sul podio dei vestiti 4 stagioni va senz’altro al tubino nero, il cosidetto little black dress: puoi prediligere una versione classica e tradizionale o magari una reinterpretazione preziosa, realizzata in raso o seta, e su cui l’applicazione dei cristalli gioca un ruolo fondamentale.

Guida shopping: quali abiti acquistare per un guardaroba furbo?

Ecco a te una selezione di vestiti 4 stagioni pensati per un guardaroba furbo: a tinta unita e minimali, ma anche stampati e briosi. Le silhouette sono comode, avvolgenti. Troverai modelli a portafoglio ma anche vestiti scamiciati che nel corso delle stagioni potrai rendere protagonisti dei tuoi look giocando con sneakers, stivaletti, sandali, ballerine. Ti stupirà vedere come cambia la resa finale della tua mise in base alla stagione dell’anno. Ma fidati, non sarà mai banale se darai voce al tuo stile.

Vestito in maglia, Uniqlo (€59,90)

Abito corto in tweed, Sandro Paris (€295)

Vestito midi in raso, Zara (€39,95)

Chemisier in raso a fantasia, Pennyblack (€199)

Abito off shoulder in maglia di viscosa, Marina Rinaldi (€299)

Abito midi in jersey floreale, Max & Co (€189)

Vestito artigianale in seta, Art Dealer (€265)

Vestito satinato con nodo, Mango (€39,99)

Abito lungo, Desigual (€189)

Scamiciato in tulle, Levi’s (€89)