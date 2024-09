Gonna e stivali: come abbinare i nostri preferiti dell’autunno? Le tue adorate gonne e gli stivali che (già) ami: hai tutto. Mancano solo le idee più affascinanti dello street style. Ed è per questo che ne abbiamo selezionate 5 tutte per te, da copiare o da cui prendere semplicemente ispirazione per i tuoi prossimi look. Si spazia dalle gonne a pieghe a quelle scampanate in maglia, arrivando a quelle con le frange e quelle mini. Anche gli stivali ci fanno sognare: bassi o con il tacco, con gambale aderente o morbido. Dalle tante combinazioni possibili, infinite opportunità di styling. Qual è la tua preferita?

1. Le gonne in maglia con gli stivali con tacco a blocco

Sei alla ricerca di un contrasto sofisticato ed elegante? Rispolveriamo dagli archivi il sempre attualissimo quiet luxury, ovvero quel minimalismo che trasuda un’allure di lusso. Dallo street style, giunge a noi una proposta valida per reinterpretare l’estetica in questione. Quello chiamato in causa è l’abbinamento di morbide gonne in maglia dalla silhouette scampanata con stivali neri. Focus su questi ultimi: il gambale è morbido e leggermente arricciato su di sé, la punta e il tacco a blocco ne definiscono le linee. Risultato? Il mix perfetto per un look da ufficio o per una serata d’autunno. E quando sarà arrivato l’inverno, basterà aggiungere un capospalla. Fidati, la mise sarà WOW.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Le gonne con le frange con gli stivali a punta

Hai già considerato di abbinare agli stivali le tue gonne midi con le frange? Trattasi di una gonna scenica e voluminosa, certo, ed è proprio questo il motivo per cui non passerai inosservata. La moda autunno-inverno 2024-2025 dice inoltre sì a questo colore proposto dallo street style: il verde oliva è perfetto per interpretare i diktat di stagione. Quanto agli stivali, da notare è anche la scelta di un modello aderente, a punta, con tacco stiletto e declinato nella nuance cioccolato. Due colori – marrone e verde – che ben si sposano nelle tue mise autunnali.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il gambale morbido e le gonne in plissé

Romantica sì, ma anche molto cool. Secondo lo street style, il modo per indossare le gonne a pieghe è proprio questo qui che ti proponiamo in foto. Gli stivali hanno un gambale morbido, ripiegato su di sé in modo del tutto naturale. Creano volume sotto le linee decise della gonna plissè, creando un risultato armonico e slanciando la silhouette con il tacco dalla forma leggermente conica. Vuoi aggiungere un ulteriore accento di coolness? Scegli la giacca bomber in stile anni Novanta. Sarà impossibile non invidiare il tuo look!

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Tono su tono con nuance biscottate

Sì, mille volte sì, agli abbinamenti di gonne e stivali tono su tono. Ma su quale nuance puntare questa stagione? Ti proponiamo un’idea di stile perfetta per l’autunno: punta tutto sulla gonna di camoscio dalla silhouette dritta e non dubitare neppure sull’abbinamento con gli stivali dello stesso colore. Coordinare capi e accessori cromaticamente en pendant (vedi anche la borsa, che non si distacca poi così tanto dalla palette) può dare grandissima soddisfazione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Stivali bassi e minigonne

E poi c’è lei, la minigonna: il nostro guilty pleasure che, sì, se ti fa star bene e (soprattutto) vedere bene nello specchio – puoi indossare a tutte le età. Come portarla insieme a un paio di stivali? Con raffinatezza, semplice. Ti suggeriamo lo styling con stivali bassi e dalla punta arrotondata, pratici da sfoggiare in ogni dove e in ogni momento. Sì, anche di giorno!