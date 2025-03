Pensa a Coco Chanel, che fece del little black dress il suo abito mai-senza. Pensa a Audrey Hepburn, che nei panni di Holly Golightly nel celebre film Colazione da Tiffany ha cristallizzato per sempre il fascino del tubino nero (il suo, indimenticabile, era firmato Givenchy). Passa il tempo, ma i tubini neri più belli nella storia della moda e del cinema restano dei capisaldi nell’immaginario femminile, al punto da essere esplorati ancora e ancora nelle collezioni di ogni nuova stagione. Non è un caso se il tubino nero è protagonista tra le tendenze moda primavera 2025: ispirate da quello della sfilata di Bottega Veneta, ci siamo messe alla ricerca di proposte a prova di budget. E il risultato è tutto qui, in questa guida shopping ai migliori tubini neri sotto i 200 euro da comprare ora.

L’ispirazione dalla sfilata Bottega Veneta

La felicità è una cosa semplice, proprio come un tubino fasciante e sensuale che punta tutto sull’eleganza del taglio midi (appena sotto il ginocchio). Protagonista della sfilata Bottega Veneta primavera-estate 2025 (l’ultima disegnata dall’ex direttore creativo Matthieu Blazy, ora alle redini artistiche della maison Chanel), il little black dress si impone ancora una volta con delicata raffinatezza nell’immaginario femminile. Se non ne hai ancora uno nel tuo guardaroba, sarà impossibile non desiderare di indossarlo dopo aver guardato questo look.

Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta primavera-estate 2025.

I tubini neri più belli sotto i 200 euro da comprare ora

Che l’eleganza sia inclusiva e mai esclusiva: nel mare magnum delle proposte shopping di questa stagione, il tubino nero dimostra la sua versatilità non solo in fatto di stile ma anche in termini di budget. In questa guida shopping troverai la nostra selezione di tubini neri su cui investire ora, li abbiamo scelti con un occhio di riguardo anche verso il portafogli (rispettano la cifra massima dei €200). Quanto ai modelli disponibili, le tendenze moda primavera 2025 lasciano ampio spazio all’espressione della femminilità nella sua forma più pura: drappeggi, fiocchi, colletti stondati e maniche a tre quarti, dettagli gioiello e varianti in pelle. I tubini neri più belli per i tuoi look primaverili sono un’autentica ode alla sensualità.

Abito smanicato in jersey, Marella (€199)

Tubino nero corto, Patrizia Pepe (€145)

Con collo a revers e fiocco, Zara (€29,95)

Abito corto con arricciature laterali, Desigual (€99,95)

In pelle e con colletto stondato, Pennyblack (€199)

Con gonna svasata, H&M (€29,99)

Abito con applicazione gioiello, Stefanel (€139)

Abito con spacco sul retro, Calliope (€19,99)

In misto viscosa elasticizzato, OVS (€29,95)

Con drappeggio in vita, Mango (€25,99)

Leggi anche I migliori cardigan ricamati da comprare per la primavera 2025

Leggi anche I migliori jeans da comprare ora, per i look casual e cool della primavera 2025