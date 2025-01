I vestiti corti a 50 anni (e oltre) sono un diritto: ripetiamolo come fosse un mantra. E poco c’entra lo stereotipo delle belle gambe. Dovresti poterti sentire libera a qualsiasi età di indossare ciò che ti fa stare bene, ed è per questo che abbiamo preparato questa guida shopping, in cui troverai i migliori vestiti corti da indossare e comprare dai 50 in su (ma anche a qualsiasi età!). Cosa li caratterizza? Il desiderio di valorizzare il tuo corpo, che tu voglia essere casual o chic. E ovviamente, anche le tendenze moda inverno 2025 che li definiscono.

Vestiti corti a 50 anni: le tendenze migliori dallo street style

Non esiste una regola prestabilita in fatto di vestiti corti perfetti per una cinquantenne. Tuttavia, lo street style delle it-girls ci offre qualche spunto da cui attingere, perché ci sono abiti che vanno bene a qualsiasi età (anche se sono ragazze trentenni a fornire l’ispirazione necessaria per indossarli). Vedere per credere il classico – ma mai banale – tubino, e non solo quello nero. Il tubino dal taglio dritto e il colletto stondato fa da fil rouge nei guardaroba femminili a tutti le età. Puoi indossarlo con collant velati oppure con calzamaglie a costine.

Poi ci sono gli scamiciati: morbidi, ampi, vestono come delle coccole. Che si tratti di uno chemisier in velluto o in denim (come questo protagonista del look street style) o di una versione in lycra stampata, il vestito corto con i bottoncini frontali è sempre una buona idea. Sì alle maniche lunghe o agli scolli a barca: le tendenze moda inverno 2025 sapranno come accontare il gusto e le esigenze di ognuna.

Shopping: i vestiti corti da comprare questo inverno 2025

E veniamo allo shopping! La moda inverno 2025 ci lascia spaziare al tweed prezioso alle piume, dai drappeggi alle stampe più iconiche. Il tutto avendo cura di rispecchiare un credo fondamentale: specialmente dopo i 50 anni, il vestito giusto non può che essere quello che ti fa sentire (più) a tuo agio. I dettagli protagonisti sono piccoli e minuziosi, ideali per osare quel pizzico che basta con un punto luce o una manica orlata di piume. I tagli sartoriali sono classici, da quello del tubino a quello della tunica. Troverai l’abito drappeggiato e asimmetrico, il vestito gilet con minigonna a pieghe, l’abito in soffice maglia calda per i look più urban. Che ognuna intercetti il suo alleato di stile!

Abito corto in tweed, Self-portrait, su MyTheresa (€475)

Vestito corto in maglia con cerniera, Ba&sh (in sconto a €136,50)

Abito a maniche lunghe, H&M (€39,90)

Vestito gilet a pieghe, Zara (€49,95)

Abito in maglia, Luisa Spagnoli (€246)

Vestito corto asimmetrico, & Other Stories (in sconto a €65)

Abito corto con piume, Twinset (in sconto a €145)

Abito drappeggiato a portafoglio, Isabel Marant, su MyTheresa (in sconto a €792)

Mini abito con stampa zig-zag, Missoni, su MyTheresa (in sconto a €413)

Vestito con stampa a cuori, United Colors of Benetton (in sconto a €39,95)

