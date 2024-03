D rappeggi, infiniti drappeggi: così sono i vestiti, i top e i pantaloni protagonisti della moda primaverile. A darcene un'anticipazione (con annesse idee per indossarli) è lo street style: ecco 5 idee da sperimentare subito

Lunga vita ai vestiti con i drappeggi: passa il tempo, ma non di certo il loro fascino. Lo dimostra lo street style, che li ha decretati essere tendenza moda indiscussa della primavera 2024. Vestiti e non solo, per essere precise: anche giacche e pantaloni trovano la propria dimensione in questo immaginario. Via allora col nostro manuale di stile: abbiamo selezionato per te 5 idee per metabolizzare subito questo diktat imprescindibile.

Vestiti con drappeggi: l’infallibile eleganza del tubino

Cominciamo da un look facile da copiare o reinterpretare: il tubino drappeggiato della celebre fashion editor Anna Dello Russo è fonte di ispirazione indiscussa. Il suo abito ci piace per due motivi: numero #1, reinterpreta un grande classico. Sappiamo bene che il tubino, nella sua versione nera, è uno dei capi passepartout per antonomasia. Numero #2, i drappeggi così ben realizzati ad arte ci hanno già anticipato che questo è il vestito che – per eccellenza – non avrà bisogno di essere stirato. Come indossarlo nei tuoi look primavera 2024? Indubbiamente con i tacchi, se vuoi slanciare le tue linee. Ma non per forza altissimi o a spillo: anche una slingback con tacco a blocco sarà chic. Inoltre, in attesa che il caldo faccia definitivamente il suo arrivo, sentiti libera di aggiungere un maxi blazer o un trench.

Foto Getty

Il top con i drappeggi, perfetto con i jeans

E voilà, ecco un’idea di stile che trascende il concetto di classica T-shirt. Con i jeans morbidi e a palazzo, la T-shirt bianca è quasi (sempre) un’infallibile alleata, ma se per una volta provassimo a sperimentare nuovi volumi? Questo top nero drappeggiato è arte allo stato puro, ci consente di sondare terreni ancora non esplorati e – come giusto che sia – il risultato finale è davvero sorprendente. Completa il look con occhiali da sole e borsa da portare a mano. Quanto alle scarpe, sneakers o tacchi, sta a te l’ultima parola.

Foto Getty

Pantaloni drappeggiati e giacca floreale: il look che non ti aspetti

Lo street style della moda primavera 2024 continua a volerci sorprendere, e lo fa stavolta con un look da 10 e lode assicurato. Toccherà approcciare i pantaloni drappeggiati: amali o odiali, le it-girls hanno scelto la prima opzione. Come indossarli? In qualsiasi modo tu voglia: con una T-shirt o una camicia, con una felpa o, perché no, con un blazer. Ma non una classica versione monocromatica. In questo look troviamo una giacca floreale romantica, con rose e foliàge nelle nuance pastello.

Foto Getty

Il vestito lungo drappeggiato (con dettagli cut out)

Sensualità, tocca a te. Il vestito drappeggiato lungo per i tuoi look da sera è cosa buona e giusta. Ma quale scegliere e come indossarlo? La moda primavera 2024 strizza l’occhiolino agli abiti a maniche lunghe, da indossare sotto morbidi trench o cappotti leggeri. L’occhio non può che cadere anche sui dettagli: oltre ai drappeggi, in questo look street style emerge il cut out: porzioni di tessuto tagliate strategicamente via su un lato. È ovviamente soltanto un’idea (extra) da prendere in considerazione, nulla ti vieta di scegliere un normale abito drappeggiato. Quanto al colore, sì al nero, ma ricorda che i colori pastello sono i veri protagonisti della dolce stagione, da abbinare anche con accessori in pelle effetto-metallizzato.

Foto Getty

Il top drappeggiato sotto il tailleur

Sotto il tailleur, la camicia? Certo, ma non solo. Lo street style della primavera 2024 ha già detto la sua sulla tendenza drappeggi: protagonista assoluto è il top, che si indossa sapientemente inserito all’interno dei pantaloni a palazzo, perfettamente abbinati a una giacca o un capospalla tono su tono. La resa finale è quella impeccabile dei veri look cosmopoliti: un’uniforme da lavoro in perfetto stile quiet luxury, al tempo stesso indice di femminilità e sofisticatezza. Noi da questo look quasi non riusciamo a staccar via gli occhi e, in tutta onestà, non cambieremmo una virgola. Uno styling davvero sublime.

Foto Getty