La New York Fashion Week si sarà anche conclusa, ma l’immagine dei migliori look street style avvistati tra le strade della città è ancora vivida davanti ai nostri occhi. La coolness delle donne americane è senz’altro indiscutibile: loro sì che osano con volumi, accessori e fantasie! Abbiamo selezionato 5 look da cui prendere ispirazione per il tuo guardaroba moda autunno 2024: non ti resta che scoprirli subito e canalizzare tutta la tua personalità nei prossimi styling di questa stagione.

1. I pantaloni di camoscio nello street style della NYFW

È un dato di fatto: le donne di New York non sono le sole ad amare i pantaloni di camoscio. Anche la it-girl tedesca Caro Daur ne è una fan, e lo dimostra il suo look street style avvistato questa stagione nella Grande Mela. Certo, la temperatura mite le ha consentito uno styling con un top leggerissimo e dalle spalline sottilissime. Noi ti proponiamo un’altra idea, altrettanto valida, da considerare anche per i tuoi prossimi look da ufficio. Che ne pensi di ripensare la mise abbinando una camicia di cotone bianco ai tuoi pantaloni di camoscio a vita alta? E se il taglio è a palazzo, non dimenticare stivaletti o décolletées con tacco a blocco. Per slanciare la silhouette, of course.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La stampa dalmata

Di tutte le stampe animalier di tendenza questa stagione, ti saresti mai aspettata il ritorno della fantasia dalmata? Ricorda un po’ Cruella de Vil de La carica dei 101, ovvio. Tuttavia, se indossata come le it-girls di New York, sa essere davvero scenica e sofisticata persino in formula total look. Puoi sperimentarla creando un ensemble perfettamente coordinato oppure scegliendo un unico e solo pezzo chiave come il capospalla, e abbinarlo ai tuoi jeans preferiti. Anche a piccole dosi, sarà una tendenza degna di coolness!

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Gli stivali di jeans nello street style della NYFW

Con gli stivali in denim c’è poco da fare, o li ami o li odi. A New York l’amore è stato dichiarato in modo assertivo, vedere per credere questo look street style che ne fa gli assoluti protagonisti. Li ritroviamo indossati con una gonna di jeans a tubino e con spacco, tra l’altro di una nuance di denim che si presenta anche leggermente più scura. E ancora, come omettere il blazer a quadri? La stampa perfetta per conferire alla mise un pizzico di brio in più.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Il denim con i cut-out

A proposito di jeans, la tendenza denim della moda autunno 2024 ci invita a puntare gli occhi su quelli con i cut-out. Ritagli di tessuto strategicamente rimossi per dare vita a un risultato creativo e scultoreo. Di questo look street style della Grande Mela adoriamo il motivo a cuori, che svela le gambe sottostanti creando un bellissimo effetto vedo-non-vedo. Come portarli? Con la sobria nonchalance di una T-shirt bianca oversize. E per finire, orecchini maxi per un risultato bling-bling da invidia pura.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. I beanie oversize

La più inaspettata delle tendenze accessori? Eccola qui, direttamente dallo street style di New York. L’autunno negli Stati Uniti chiama le it-girls a osare con berretti maxi, anzi giganti. È il caso di questo beanie oversize che ruba completamente la scena all’interno della mise. Ma aggiunge anche una nota di carattere e personalità a un look costruito con pantaloni bianchi e blazer nero a contrasto. Approvato o bocciato? Noi lo approviamo, è bello prendersi poco sul serio e divertirsi con la moda!