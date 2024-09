Milano Fashion Week, ci siamo. Dopo New York e Londra, anche in Italia è tornata la settimana della moda. Fino al 23 settembre, le collezioni primavera-estate 2025 saranno protagoniste assolute degli appuntamenti fissati nel ricco calendario. Ieri è stata la volta di Fendi, Marni, Alberta Ferretti e Iceberg, per una partenza – in grande stile – che ha dato immediatamente il via ai nostri sogni più belli. Comincia oggi la nostra puntualissima wish list dalle passerelle: ogni giorno, vestiti, scarpe e accessori che vorremmo assolutamente avere nel nostro guardaroba. Sogna con noi, e buona Milano Fashion Week!

Lo slip dress con le frange di Fendi alla Milano Fashion Week

Sensuale, impalpabile e semplicemente da sogno. Lo slip dress avvistato in passerella alla sfilata Fendi primavera-estate 2025 entra di diritto nella nostra wish list. Un abito trasparente, che svela il corpo con arguzia e a cui le lunghe frange sull’orlo inferiore conferiscono dinamismo. Un capolavoro frutto di grande maestria, che anticipa le celebrazioni del 100° anniversario della maison: nel 2025, Fendi spegnerà le sue 100 candeline.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi primavera-estate 2025

Gli abiti con le rose di Marni

La collezione primavera-estate 2025 di Marni è un’ode al romanticismo, espresso attraverso la ricerca del sublime. Una ricerca che passa attraverso un essenzialismo radicale che non rinuncia a stampe di cui le rose – colorate, piccole e maxi – sono protagoniste. Il direttore creativo Francesco Risso ne rievoca così il significato, invitandoci a coglierne (o immaginarne?) la fragranza. Noi, intanto, già sogniamo di indossarle. Sui tailleur, sugli abiti, sulle gonne lunghe.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marni primavera-estate 2025

Lo chemisier a righe di Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week

Alberta Ferretti ha portato in passerella la leggerezza dell’essere. La leggerezza come stato d’animo e non solo come approccio allo styling. Uno stato d’essere in cui è impossibile non ritrovarsi, immedesimarsi, specchiarsi. E che la moda, in qualche modo, è chiamata a comunicare. Nella nostra wish list, inseriamo lo chemisier a righe. Fluido, morbido, sensuale. Facile da indossare di giorno come di sera, abbinato – o magari no – a capi dalla fantasia en pendant.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alberta Ferretti primavera-estate 2025

Il capospalla bicolor di Iceberg

Evviva il color blocking! La collezione Iceberg è un autentico inno all’uso del colore. C’è gioia, c’è energia. E come potrebbe non essere così? La sfilata celebra i 50 anni della casa di moda, straordinario traguardo segnato sotto la direzione creativa di James Long in questa edizione di Milano Fashion Week. Per la nostra wish list: ovviamente, il capospalla bicolor. Linee minimali, taglio dritto. È il colletto a contrasto a parlare.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Iceberg primavera-estate 2025