Continua la Milano Fashion Week all’insegna delle collezioni moda primavera-estate 2025: anche in questa terza giornata di sfilate, abbiamo intercettato per te i migliori vestiti e le borse più iconiche da cui prendere ispirazione per il tuo guardaroba. Pezzi da sogno di cui innamorarsi perdutamente e – soprattutto – da scoprire subito.

Il cappotto cammello di Max Mara alla Milano Fashion Week

Un cappotto Max Mara non è mai solo un cappotto. Per quanto il titolo di must-have gli spetti di diritto, il direttore creativo Ian Griffiths continua la sua esplorazione dell’intellettualità attraverso la moda. Stavolta, il viaggio indietro nel tempo ci conduce fino alla storica figura di Ipazia: la matematica, filosofa e astronoma che visse ad Alessandria d’Egitto nel IV secolo d.C.. Un’ispirazione (e una musa) importante, che arricchisce lo storytelling della collezione primavera-estate 2025 in cui abbiamo avvisato il capospalla color cammello che ogni guardaroba femminile dovrebbe avere.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Max Mara primavera-estate 2025.

Il gilet fucsia di Genny

Chi non vorrebbe un accento pop nel proprio guardaroba?! È amore a prima vista con il gilet fucsia di Genny: si indossa con minigonna cromaticamente abbinata e sotto una camicia nella nuance crema che richiama il colore fucsia attraverso le righe. Sì anche ai completi spezzati: chi dice che non lo si possa sfoggiare con jeans o pantaloni bianchi?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Genny primavera-estate 2025.

Il vestito plissè di Philosophy di Lorenzo Serafini

Per i look da cerimonia della prossima primavera-estate 2025, e non solo. La collezione Philosophy di Lorenzo Serafini porta in passerella un abito plissè dalla finitura metallizzata che è l’espressione del glamour femminile per eccellenza. I cut out lo rendono ancora più sensuale, il taglio lungo alla caviglia ne enfatizza la sofisticatezza. Da indossare con sandali col tacco e clutch da portare a mano. That’s amore.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Philosophy di Lorenzo Serafini primavera-estate 2025.

I pantaloni a vita alta di Anteprima

Sì, mille volte sì, ai pantaloni a vita alta di Anteprima. La collezione esplora con decisione e carattere l’uso dei colori pastello, abbinati tra loro creando contrasti sempre armonici e impeccabili. Contrasti che ritroviamo nel look della collezione primavera-estate 2025 selezionato per te: i pantaloni color cammello trovano spazio sotto una camicia celeste con tasche cargo. Styling perfetto da replicare subito.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anteprima primavera-estate 2025.

La borsa Cleo di Prada

Sì, è una borsa veramente cult. Una it-bag da amare oggi, domani, sempre. La Cleo di Prada è iconica, torna di collezione in collezione per ricordarci quanto sia esclusivo (e straordinario?) averla. Anche la primavera-estate 2025 non se ne priverà: la ritroviamo nella sua espressione più timeless, cioé in pelle nera spazzolata e con la celebre forma a mezza luna.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada primavera-estate 2025.

La Tortellino Bag di Federico Cina

Anche lo stilista italiano Federico Cina, al suo debutto con la collezione femminile nel calendario di Milano Fashion Week, punta sull’iconicità della sua borsa più famosa. La sua già celebre Tortellino Bag si ispira ai cappelletti, tipologia di pasta che rappresenta uno dei patrimoni culinari e culturali dell’Emilia Romagna, terra d’origine dello stilista. Si facciano avanti le più golose, la Tortellino Bag è una vera chicca!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Federico Cina primavera-estate 2025.

Il tubino bianco di Tokyo James alla Milano Fashion Week

Tra i grandi classici che non stancano mai c’è il tubino, che Tokyo James reinterpreta in chiave ancor più moderna. Il bon ton di un abito timeless lascia spazio alla sperimentazione: strascichi e applicazioni di colore rosso sono un inaspettato accento di carattere. Lo indosseresti? O ricorreresti alle interpretazioni più tradizionali?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tokyo James primavera-estate 2025.

Il gilet oversize di MM6 Maison Margiela

Per essere cool con un capo di sartoria, ecco il gilet oversize di MM6 Maison Margiela. Così (tanto) oversize che funge da minidress, sfoggiato con tacchi altissimi. Per noi è sì, ma sentiti libera di prendere spunto anche per i tuoi look con pantaloni a palazzo o jeans aderentissimi. A patto che il gilet oversize sia massimo protagonista della mise!

Foto Launchmetrics/Spotlight. MM6 Maison Margiela primavera-estate 2025.

Il cardigan rosa di Moschino alla Milano Fashion Week

Evviva lo stile granny, che ci riconnette con la maglieria a trecce e quella magica sensazione di comfort che spesso e volentieri la moda ravviva. Il cardigan di Moschino ci piace per due motivi: numero #1, il colore rosa confetto è una vera coccola; numero #2, il taglio sciancrato lo rende chic al pari di un blazer. Tant’è che puoi indossarlo anche con gonne o pantaloni neri elegantissimi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Moschino primavera-estate 2025.

L’abito in maglia metallica di GCDS

Effetto bling-bling? Sì, ma non con i cristalli. La casa di moda GCDS ci offre la possibilità di prendere spunto dal glamour dell’abito in maglia metallica. Nulla di estremamente complicato: solo un abito nero dal taglio semplice e minimale, completato da un sensuale spacco. La maglia metallica fa tutto il resto. E ci piace proprio per questo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. GCDS primavera-estate 2025.

Il tailleur gessato di Emporio Armani alla Milano Fashion Week

La terza giornata di Milano Fashion Week si è conclusa con re Giorgio, che questa stagione ha sfilato solo con Emporio Armani (la sua omonima maison – Giorgio Armani – sfilerà a New York nel mese di ottobre). Non è mancata però la nobile bellezza con cui re Giorgio interpreta da sempre l’eleganza femminile: ne abbiamo ritrovata tantissima in questo tailleur gessato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani primavera-estate 2025.