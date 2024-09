C’è chi in questa Milano Fashion Week si innamorerà dei vestiti con stampe zig-zag di Missoni, chi invece del tubino con scollo a V di Sportmax. Per qualcun’altra, sarà impossibile resistere alla morbidezza del bomber oversize di Tod’s. La moda primavera-estate 2025 continua il suo corso sulle passerelle della milanesi, tra grandi classici e nuove tendenze. Anche in questa quarta giornata di sfilate, abbiamo preparato per te un concentrato di oggetti del desiderio su cui puntare gli occhi prima di subito!

Il bomber di pelle di Tod’s

Goloso come solo il giallo crema sa essere: il bomber in pelle di Tod’s è un invito alla sperimentazione dei volumi oversize, sfoggiati con disinvoltura e nonchalance. Ci piace non solo per il suo approccio cromatico, ma anche ma per il modo semplice con cui si contestualizza (a perfezione) nello styling con gonna in pelle, mocassini e borsa a secchiello maxi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tod’s primavera-estate 2025.

La gonna scampanta di Phan Dang Hoang

In calendario alla Milano Fashion Week ha sfilato anche Phan Dang Hoang, la casa di moda dell’omonimo stilista vietnamita laureatosi nel 2022 presso La Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Della sua collezione primavera-estate 2025, portiamo già nel cuore la gonna da educanda: scampanata, con qualche plissé e con una deliziosa abbottonatura asimmetrica in vita.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Phan Dang Hoang primavera-estate 2025.

L’abito con scollo a V di Sportmax alla Milano Fashion Week

Sarà impossibile non sentirsi sexy in un abito del genere. Perché se c’è una lezione di stile (e di vita) che apprendiamo da questo vestito con scollo a V di Sportmax è che la sensualità vera è proprio quella che non ha bisogno di notevoli esagerazioni. Il taglio dritto è un’ode al minimalismo più puro ed essenziale. Lo scollo a V è un espediente stilistico audace, che chiama a sé – con un velato sussurro – tutta l’attenzione dello sguardo esterno.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sportmax primavera-estate 2025.

Il blazer nero di Calcaterra alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week ci ricorda anche quanto assolutamente essenziale sia il blazer nero nel guardaroba femminile. Anzi, chi più ne ha più ne metta! Ma questo blazer è anche davvero tanto speciale. Sulle spalle, una leggera propensione verso lo scollo a barca. L’abbottonatura, invece, gode di un taglio asimmetrico che dona ulteriore dinamismo alla silhouette femminile. Insomma, una giacca dal fascino retrò che si presta benissimo a una reinterpretazione moderna.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Calcaterra primavera-estate 2025.

La minigonna con le frange di Vivetta

È decisamente amore a prima vista con la minigonna di Vivetta. Audace ma romantica. Sexy e dal languore vintage al tempo stesso. La rosa si conferma essere una delle stampe di tendenza della moda primavera-estate 2025, e qui la stilista italiana Vivetta Ponti le lascia ampia espressione. Come? Dandole tutta la scena su uno sfondo bianco e completando la minigonna con un orlo di frange.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vivetta primavera-estate 2025.

Il capospalla Rosso Ancora di Gucci alla Milano Fashion Week

Continua il percorso stilistico del direttore creativo Sabato De Sarno alle redini della maison fiorentina. Della sfilata Gucci, abbiamo adorato tutto. Eppure, dovessimo scegliere un solo must-have per la nostra wish list, l’attenzione non potrebbe che focalizzarsi proprio qui: un capospalla in pelle dalla finitura lucida, enfatizzato dall’ormai già iconico colore Rosso Ancora.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci primavera-estate 2025.

Il vestito zig-zag di Missoni alla Milano Fashion Week

Esiste qualcosa di più emblematico di un vestito Missoni con la celebre fantasia zig-zag? Questo abito lungo è un viaggio andata e ritorno negli archivi della casa di moda italiana. Un inno all’eleganza femminile in chiave multicolor, per ricordarci quanto potere ci sia nell’energia cromatica di un abito che trascende il concetto di tempo e stagionalità.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Missoni primavera-estate 2025.

I sandali infradito con la zeppa di Sunnei alla Milano Fashion Week

Ironico, frizzante, brioso, a tratti irriverente. Nell’estetica anticonvenzionale di Sunnei ritroviamo i codici di un abbigliamento che sa cantare fuori dal coro in modo del tutto innovativo. Della collezione primavera-estate 2025 presentata alla Milano Fashion Week adoriamo (anche) i sandali infradito con zeppa a righe. Sono cool, su questo non c’è ombra di dubbio. Ed elevarli è facilissimo, con pantaloni morbidi e gilet.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sunnei primavera-estate 2025.