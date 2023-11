A près-ski, arriviamo! Ma cosa indossare? Lasciati ispirare dalle collezioni più belle della moda neve di questo inverno. Piumini, tute, maschere, ma anche accessori: porta il tuo stile ad alta quota

In pista o fuori pista? Qualsiasi sia il tuo modo di divertirti in montagna, vogliamo ispirarti con il meglio della moda neve inverno 2023-2024: nostre complici sono le collezioni – e le campagne – delle griffe più rinomate. Chanel, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Gucci… maison dall’eleganza incomparabile, anche ad alta quota. E se le grandi case di moda fungono da fonte di ispirazione, lascia che le collezioni più a prova di budget vengano incontro alle tue reali necessità con la massima concretezza. Ad esempio, sapevi che quest’anno la campionessa italiana Deborah Compagnoni ha collaborato con OVS?

La moda neve secondo Chanel: sui pattini con Lily-Rose Depp

Chanel: eleganza e sofisticatezza parigina anche sotto la neve. È l’ambassador della maison, Lily-Rose Depp, il volto della campagna della nuova collezione Coco Neige 2023-2024, disponibile già dal 17 ottobre. Ritratta dal fotografo Mikael Jansson, l’attrice franco-americana indossa indumenti tecnici ma raffinati, che sublimano il legame tra moda e sport su ghiaccio. Nelle foto, Lily-Rose Depp interpreta il ruolo di una pattinatrice, che con l’ablomb tipico della donna Chanel si allena in una fredda serata invernale. “Quando ho saputo che avremmo scattato su una pista di pattinaggio sul ghiaccio – racconta Lily-Rose Depp, – non ho potuto fare a meno di pensare a Ice Princess. Da bambina, guardavo sempre questo film e pensavo: «Anch’io voglio diventare una pattinatrice sul ghiaccio! Non ho mai inseguito del tutto il sogno, ma ho amato quel film»”, confida.

Foto courtesy Chanel

In collezione, Chanel propone piumini imbottiti, completi tecnici e tute jumpsuit in tessuto lamé. La palette cromatica vira dal nero al bianco, con tocchi di rosa e oro. “Amo come Virginie Viard (direttrice creativa Chanel, ndr) sappia sempre reinterpretare i codici di Chanel, seppur in modi differenti – prosege Lily-Rose Depp. – Proprio come il motivo a catena sul mio maglione o come la piccola gonnellina che ha un motivo a catena dorato che ricorda gioielli e cinture preziose. Amo il modo in cui ci si lega inevitabilmente a questi motivi che associamo a Chanel: sono iconici e senza tempo”.

Foto courtesy Chanel

Foto courtesy Chanel

Giorgio Armani Neve: eleganza italiana in pista

Giubbotti, tute, maglie, mini cappe e blouson di maglia in pelliccia ecologica sono i capi femminili protagonisti nella nuova collezione Giorgio Armani Neve per la moda inverno 2023-2024, concepita per gli sport ad alta quota. Per l’uomo, invece, spiccano piumini, pantaloni, tute e mantelle in cashmere tecnico con trapuntature verticali che reinterpretano i classici gessati del guardaroba maschile, ma anche maglie con lavorazione a costa inglese con dettagli in shearling, e capi di jersey di lana e cashmere. Blu, sabbia e rosa sono i colori che caratterizzano le proposte femminili; nero e accenti di rosso invece per l’uomo.

Foto courtesy Giorgio Armani

Anche quest’anno, la collezione Giorgio Armani Neve è stata annunciata dal Gruppo Armani insieme al rinnovo della partnership con Ocean Foundation, realtà non profit italiana operante a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino. Obiettivo: sensibilizzare sull’interconnessione tra gli ecosistemi montani e marini nonché sensibilizzare sul reale problema dello scioglimento dei ghiacciai, accentuato dai cambiamenti climatici. Una tematica – questa della sostenibilità ambientale – da sempre a cuore nel lavoro creativo e strategico di re Giorgio.

Foto courtesy Giorgio Armani

E per un’esperienza firmata Giorgio Armani a 360 gradi, a St. Moritz e a Megève sarà possibile trovare ristoro presso rinomati ristoranti ad alta quota dove i set-up (tavolini, sedie e art de la table) saranno personalizzati dalla maison italiana. Appuntamenti fissati presso l’Alpina Hutte di St. Moritz (dal 1° dicembre al 1° aprile 2024) e presso l’Ideal 1850 di Megève (dal 22 dicembre al 24 marzo 2024).

Foto courtesy Giorgio Armani

Louis Vuitton: savoir-faire e artigianalità ad alta quota

Savoir-faire e artigianalità: due parole chiave per comprendere l’idea di abbigliamento sportivo per lo sci secondo la maison francese Louis Vuitton. La collezione LV Ski presenta presenta proposte sia maschili sia femminili, contraddistinguendosi per il suo stile dinamico e versatile. Materiali tecnici e innovativi incontrano il design funzionale, l’iconico motivo Monogram è invece il codice emblematico che caratterizza capi e accessori, quali caschi e maschere da sci.

Nella proposta femminile, la moda neve secondo Louis Vuitton reinventa le tipiche uniformi sportive con la classe e l’eleganza caratteristiche della maison. Le firme Louis Vuitton sono riproposte su piumini e parka dalla finitura lucida, perfetti da indossare sopra tute o pantaloni da sci, ma anche pantaloni tecnici e leggings modellanti. La proposta cromatica punta sul rosso intenso, il blu navy, il blu glaciale, il bianco ottico e il nero. Ancor più unici e distintivi sono i capi con il logo LV Flocon, che unisce in un solo simbolo il fiocco di neve e al fiore Monogram. In collezione non mancano poi gli accessori: borse iconiche, ma anche sciarpe, guanti, cappelli, maschere da sci e occhiali da sole.

Foto courtesy Louis Vuitton

E per chi desidera vivere un’esperienza sulla neve 100% Louis Vuitton (letteralmente) dalla testa ai piedi, la maison propone anche uno snowboard e un paio di sci Monogram, disponibili in 3 misure e realizzati a mano nelle Alpi francesi. Per vere collezioniste e connoisseur.

Foto courtesy Louis Vuitton

OVS: la moda neve in collaborazione con Deborah Compagnoni

Si chiama Altavia by Deborah Compagnoni la collezione sci e outdoor realizzata da OVS in collaborazione con la campionessa italiana di sci: il risultato di una commistione di valori, ma anche di un’attenta ricerca di materiali performanti a sostegno di un’offerta pensata per tutta la famiglia (e quindi rigorosamente a prova di budget). “Sono molto onorata e orgogliosa di aver collaborato con il team OVS per la collezione Altavia – dice Deborah Compagnoni – portando tutta la mia esperienza sia a livello tecnico – dopo tanti anni di gare e agonismo – sia a livello stilistico per chi, come me, pratica con piacere lo sci alpino e lo sci alpinismo (skimo), disciplina che diventerà olimpica nelle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026. Aver contribuito alla realizzazione di linee donna, uomo e bambino che uniscono design, performance e qualità a un prezzo accessibile è motivo di grande soddisfazione: con OVS lo sport diventa davvero per tutti!”.

Foto courtesy OVS

Anche il nome della collezione, Altavia, non è stato scelto a caso. Caro ed evocativo per la campionessa, è stato scelto “perché la mia famiglia – prosegue Deborah Compagnoni – vanta generazioni di Guide Alpine che praticano la loro attività estiva ed invernale nelle Alte Vie”. Tra queste, c’è proprio l’Alta Via n°1, conosciuta anche come “la classica”, da cui prende ispirazione il nome della collezione pensata per offrire valide proposte uomo, donna e bambino.

Foto courtesy OVS

Protezione dal vento, dall’umidità e dal freddo, ma anche ampia libertà di movimento, traspirabilità e aderenza sono gli obiettivi della collezione – in vendita già da novembre in una selezione di store OVS e su OVS.it – che comprende giacche da sci, piumini leggeri, pantaloni, pile, tute termiche, ma anche calze, guanti, cappelli. Adatti a tutti i livelli di preparazione atletica di chi pratica lo sci, i tessuti resistenti all’acqua sono elasticizzati e resistenti.

Gucci Aprés Ski: le maschere da sci con l’iconico monogramma

Che sia una fuga in montagna su pista o fuori pista, o una fredda giornata in città, le maschere Après-Ski di Gucci aggiungono energia e vivacità a ogni tipologia di look. Merito dei colori protagonisti, ma anche e soprattutto dei codici iconici della maison, come l’unico e solo cinturino Web di Gucci che rende pratica la vestibilità. Vero protagonista della selezione di maschere da sci della maison fiorentina è il celebre monogramma composto dalle iniziali del leggendario fondatore Guccio Gucci.

Courtesy Kering Eyewear

Courtesy Kering Eyewear