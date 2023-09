D al gommino di Tod's alla celebre borsa Jackie di Gucci, passando per abiti dai tagli sartoriali timeless: ecco tutto ciò che ha conquistato il nostro cuore nella terza giornata della settimana della moda di Milano

Siamo entrate nel vivo della settimana della moda di Milano: la terza giornata è stata un crescendo di emozioni, concentratesi soprattutto sul debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa di Gucci. Senza dimenticare l’addio di Walter Chiapponi da Tod’s: un grande professionista che lascia le redini artistiche della maison. Cosa abbiamo appuntato sulla nostra wish list? Le collezioni protagoniste delle sfilate primavera-estate 2024 andate in passerella oggi non ci hanno deluse, anzi! Scopri subito il nostro prontuario di stile della moda che verrà.

Moda primavera-estate 2024: il gommino di Tod’s

Molto più di un mocassino. Il gommino di Tod’s è iconico, oltre che un prodotto Made in Italy realizzato artigianalmente: dovesse esserci un mocassino griffato in cui desideri investire, questo rappresenta sicuramente una scelta giusta. Lo caratterizza la tradizionale penny bar frontale e la tipologia di suola (con gommini, appunto) che lo contraddistingue. PS. Ricorderemo questa collezione Tod’s anche per l’addio di Walter Chiapponi, che con la sfilata primavera-estate 2024 diventa ufficialmente ex direttore creativo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tod’s primavera-estate 2024.

Lo chemisier nero di Calcaterra

Un vestito nero con spalle cocoon, colletto bon ton e una pratica abbottonatura frontale: ce ne siamo innamorate vedendolo in passerella da Calcaterra, in particolar modo per la sua versatilità. È cool con le sneakers, è chic con le décolletées a punta.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Calcaterra primavera-estate 2024.

Il vestito bianco di Sportmax

Prossimo abito da cerimonia? Trovato. In passerella da Sportmax va di scena la sensualità, proprio quella che trapela dal profondo scollo a V di questo abito dalla finitura luminosa. Una silhouette lunga e dritta che è quasi monacale, eppure quella scollatura… non si fa staccare gli occhi di dosso. Un’esecuzione sartoriale impeccabile.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sportmax primavera-estate 2024.

Il tubino nero di Annakiki

A un tubino nero non si dice mai di no, specialmente se i dettagli sono scultorei. Anna Yang, direttrice creativa del marchio Annakiki, ci delizia con un minidress nero con scollo a cuore, indossato sopra un paio di morbidi pantaloni tono su tono.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Annakiki primavera-estate 2024.

L’iconica borsa Jackie di Gucci

In questa terza giornata di Milano Fashion Week abbiamo testimoniato anche un evento storico: il debutto del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno, ex braccio destro di Pierpaolo Piccioli in Valentino. Inizia così un nuovo corso per la maison fiorentina fondata da Guccio Gucci nel 1921, tutto all’insegna del minimalismo e del rispetto della tradizione. Sabato De Sarno ha così reinterpretato una borsa iconica, la celebre Jackie che, sì, deve il nome alla musa che l’ha ispirata: Jacqueline Kennedy.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci primavera-estate 2024.

La camicia a righe di Sunnei

Briosi, frizzanti, sempre con una speciale attenzione al design da una prospettiva urban e cool. Ti presentiamo Sunnei, il brand italiano fondato da Simone Rizzo e Loris Messina. Cosa abbiamo amato in passerella? Noi, per la prossima stagione, ci vediamo già con questa splendida camicia oversize indosso. Tutta colorata e in pieno mood rainbow power!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sunnei primavera-estate 2024.

La camicia di Vivetta

La stilista italiana Vivetta Ponti ha fatto dei profili umani la sua signature: li ritroviamo spesso nelle sue collezioni, sotto forma di colletti ma anche di dettagli scultorei che contraddistinguono il tessuto. Sulle camicie tornano spesso, e anche questa stagione… è amore a prima vista.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vivetta primavera-estate 2024.

Lo slip dress in maglia Oroton di Versace

La maglia Oroton, questa sofisticata trama metallica che contraddistingue spesso gli abiti della maison, fu una creazione di Gianni Versace. La sorella Donatella, che oggi è direttrice creativa del brand, ne rievoca spesso il fascino nelle sue sfilate. Un fascino che oggi porta (anche) il nome di Claudia Schiffer, top model cara alla storia della maison (fu proprio Gianni a consacrare l’immaginario delle supermodelle degli anni Novanta) che oggi ha chiuso il fashion show.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Versace primavera-estate 2024.